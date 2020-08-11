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Подготовку ко второй волне коронавируса ведут исходя из пессимистического сценария - Минздрав

10.08.2020, 16:42 7048
Подготовку ко второй волне коронавируса ведут исходя из пессимистического сценария - Минздрав
Нур-Султан. 10 августа. Kazakhstan Today - Опираясь на пессимистичный сценарий развития событий, Министерство здравоохранения готовится ко второй волне распространения коронавирусной инфекции, которая ожидается до конца текущего года, передает Kazakhstan Today.
 

Министерством здравоохранения с привлечением широкого круга представителей экспертного сообщества продолжается работа по моделированию развития эпидемиологической ситуации в стране. Прогнозирование осуществляется, исходя из самого пессимистического сценария развития ситуации", - сказал официальный представитель Минздрава Багдат Кожахметов на брифинге в СЦК. 

 
По его словам, это необходимо для обеспечения готовности государственной системы к реагированию и мобилизации соответствующих ресурсов, исчерпывающей проработке алгоритмов действий.
 

Министерство здравоохранения руководствуется не только прогнозами, но и фактически складывающейся ситуацией. Соответствующая работа по обеспечению готовности к возможному обострению эпидемиологической обстановки проводится по линии Государственной комиссии при президенте Республики Казахстан, а также на уровне местных исполнительных органов", - сказал Кожахметов.


Как сообщалось ранее, на случай второй волны COVID-19 в РК формируется двухмесячный запас лекарств на сумму 24 млрд тенге.
 

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