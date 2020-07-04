Полицейские Шымкента следят за соблюдением санитарных требований

Шымкент. 3 июля. Kazakhstan Today - Сотрудники управления полиции Каратауского района департамента полиции Шымкента в составе районной мобильной группы, созданной в целях профилактики и недопущения распространения коронавирусной инфекции, ежедневно на территории района проводят проверку и разъяснительные работы объектам предпринимательства, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает Polisia.kz , в ходе мероприятий ведется строгий контроль за соблюдением санитарных требований и установленного времени работы.

За последние два дня в Каратауском районе предупреждения получили четыре объекта, нарушившие карантинные ограничения. Среди них: продуктовые магазины, работающие после установленного времени, точка продажи фруктов и овощей, не соблюдавшее санитарные требования. Собранные документы направлены в районное управление контроля качества и безопасности товаров и услуг для принятия соответствующих мер.

С 5 июля в Казахстане вводятся ограничительные меры сроком на две недели. На этот период закроются салоны красоты, парикмахерские, спортивные залы, фитнес-центры, бассейны, продовольственные и непродовольственные крытые рынки, пляжи, аквапарки, объекты культуры, музеи, выставки.

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