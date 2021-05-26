Получены данные о росте осложнений у перенесших коронавирусную инфекцию людей

МОСКВА. 25 МАЯ - Глава Российского Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова рассказала об осложнениях, которые возникают у переболевших COVID-19, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В настоящее время имеются данные об увеличении частоты осложнений у людей, перенесших коронавирусную инфекцию, от тромбозов и сердечно-сосудистой патологии до ментальных нарушений", - сказала Скворцова на конференции "Неинфекционные заболевания и здоровье населения России".

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в настоящее время необходимо направить усилия на выявление проблем со здоровьем, которые могут быть связаны с перенесенной коронавирусной инфекцией, информирует РИА Новости

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