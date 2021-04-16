Получить вакцину от COVID-19 алматинцы могут в музее имени Кастеева

АЛМАТЫ. 15 АПРЕЛЯ - Прививочный кабинет расположен на первом этаже музея искусств имени Абылхана Кастеева, поэтому у горожан есть возможность вакцинироваться и познакомиться с коллекцией мастеров прошлой эпохи и современности, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В музее искусств развернули мобильный прививочный пункт от поликлиники №12 Алматы. Исполняющая обязанности главного врача поликлиники Тогжан Абилдаева рассказала, что их пункт вакцинации, как и другие, работает с 08.00 до 20.00.

После вакцинации пациенты проходят для ожидания на второй этаж в выставочный павильон "Онер", где необходимо провести под наблюдением врача 30 минут. В это время можно совместить приятное с полезным", - говорит Тогжан Абилдаева.

В данный пункт вакцинации можно прийти по адресу: микрорайон Коктем-3, Государственный музей искусств имени А. Кастеева. Кабинеты оборудованы согласно санитарным нормам. В залах ожидания и поствакцинальной зоне соблюдена социальная дистанция. При себе нужно иметь удостоверение личности.

Сейчас очень много говорят и пишут в СМИ и в Интернете о вакцинации. Я решила сделать вакцину, чтобы не заболеть, каждого из нас дома ждут родные, дети, не хочется их подвергать опасности заражения", - сказала жительница Алматы Шамша Ажибаева.

Алматинка Светлана Косуакова рассказала, что после записи на вакцину была приятно удивлена тому, что ее пригласили в музей, в котором она не была. Залы здесь просторные и проветриваемые, поэтому переживать о том, что нужно будет тесниться где-то в очереди не пришлось. Все алматинцы приходят по записи, нет ажиотажа.

Напомним, для проведения вакцинации в городе открыты 203 прививочных пункта. Вакцинацию можно пройти в поликлиниках, ТРЦ, на рынках, в ЦОНах, а теперь и в музее имени А. Кастеева. Вакцинация против коронавирусной инфекции для всех групп населения проводится на бесплатной основе.

За сутки в Алматы провакцинировано 10 924 человека. Всего по городу за период с 1 февраля по 15 апреля провакцинировано 108 069 человек.

За 14 апреля в городе зарегистрировано 657 случаев коронавирусной инфекции (местные), из них 547 случаев с симптомами и 110 без симптомов. Из больниц выписано 339 человек, поступило - 416. В инфекционных стационарах всего развернуто 6060 коек. В стационарах находится 3712 человек (112 детей). Из них 767 взрослых в тяжелом состоянии, 2945 - средней степени тяжести.

На амбулаторном наблюдении находится 6130 пациентов, с симптомами - 5266; с легкой и средней степенью тяжести, без симптомов - 864.

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