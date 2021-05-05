АЛМАТЫ. 4 МАЯ - В опубликованном 30 апреля постановлении главного санитарного врача страны говорится, что получившие вакцину против КВИ смогут вернуться в офисы с дистанционной работы. 4 мая в ходе онлайн-брифинга региональной службы коммуникаций заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы Асель Калыкова пояснила данную меру, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Согласно критериям ограничений работы социально-экономических объектов, в "красной" зоне 80% должны быть переведены на удаленный режим, 20% - очный режим. В "желтой" зоне: 50% - удаленный режим, 50% - очный режим. В "зеленой" зоне: 30% - удаленный режим, 70% - очный режим.

При этом в сноске поясняется, что организации, офисы при условии проведения вакцинации сотрудников против COVID-19 осуществляют деятельность без учета требований по процентному соотношению сотрудников, работающих в дистанционном и в очном форматах работы. При этом допускается работа в очном режиме всех сотрудников, получивших полный курс вакцинации против COVID-19 и переболевших COVID-19 в течение последних 6 месяцев. Таким образом, граждане, получившие полный курс вакцинации, допускаются к работе в очном режиме без степени отношения к зоне региона.

Каждый работодатель заинтересован в вакцинации своих коллективов, чтобы его предприятие работало в полную мощь. Действительно, невакцинированные сотрудники уйдут на дистанционный формат. Если же мы хотим победить данную инфекцию, вернуться к нормальной жизни и создать иммунную прослойку, которая способна победить коронавирус, то каждому необходимо привиться своевременно. Думаю, что каждый примет решение вакцинироваться и не станет оттягивать процесс. Если человек получил первый компонент вакцины, то он обязательно оповещается о прохождении второго компонента", - сообщила Калыкова.

Также она добавила, что работодателям необходимо разъяснять в коллективах значимость вакцины.

На протяжении последних трех недель динамика заболеваемости КВИ в стране сохраняется практически на одном уровне. За прошедшую неделю отмечается снижение заболеваемости на 2%, показатель смертности сохраняется на уровне прошлой недели.

На заседании правительства премьер-министр РК Аскар Мамин отметил необходимость наращивать темпы вакцинации населения против COVID-19.

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