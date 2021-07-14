Система Orphus

После 15 июля проверок на статус вакцинации не будет - Минздрав

13.07.2021 48439
После 15 июля проверок на статус вакцинации не будет - Минздрав
Фото из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 13 ИЮЛЯ - Официальный представитель комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК Ержан Байтанаев заверил, что проверок на статус вакцинации с 15 июля не будет, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В связи с поручением президента и протокольным поручением МВК государственные органы до 19 июля будут рассматривать вопрос о продлении срока обязательной вакцинации. После 19 июля будет известен новый алгоритм по продлению срока для сферы услуг", - сказал Байтанаев.

 
Напомним, 12 июля МВК было принято решение рассмотреть вопрос продления сроков обязательной вакцинации.

На сегодня в Казахстане полностью провакцинированы около 2,5 миллиона человек.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая