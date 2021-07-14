После 15 июля проверок на статус вакцинации не будет - Минздрав

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НУР-СУЛТАН. 13 ИЮЛЯ - Официальный представитель комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК Ержан Байтанаев заверил, что проверок на статус вакцинации с 15 июля не будет, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В связи с поручением президента и протокольным поручением МВК государственные органы до 19 июля будут рассматривать вопрос о продлении срока обязательной вакцинации. После 19 июля будет известен новый алгоритм по продлению срока для сферы услуг", - сказал Байтанаев.

Напомним , 12 июля МВК было принято решение рассмотреть вопрос продления сроков обязательной вакцинации.





На сегодня в Казахстане полностью провакцинированы около 2,5 миллиона человек.

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