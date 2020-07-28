Последний пациент с COVID-19 выписан из клиники ГЦПЗ Нур-Султана

Нур-Султан. 27 июля. Kazakhstan Today - Из инфекционного стационара, развернутого на базе Городского центра психического здоровья (ГЦПЗ) в Нур-Султане, выписался последний пациент, у которого ранее диагностировали коронавирусную инфекцию, передает Kazakhstan Today.

Как сообщается на официальном сайте столичного акимата, с 15 июня ГЦПЗ перепрофилировался в инфекционный стационар для больных COVID-19. За неполных полтора месяца здесь пролечились 1044 пациента.

И вот сегодня последний из них уходит на выписку. Мы все работали в круглосуточном режиме. В частности, провизор Мелисса Самеева обеспечивала всех медикаментами, мой заместитель Лариса Гом, главная медсестра Гульнара Алтынбекова работали на передовой. Было очень непросто перепрофилировать койки, развернуть реанимацию, но мы справились. У нас работали замечательные врачи: Айнагуль Жамбурчинова, Салтанат Мусина. Все они проявили высочайший профессионализм, хочу выразить признательность своему коллективу, у меня замечательная команда! И мы достойно отработали!" - говорит Ольга Комарова, исполняющая обязанности директора Городского центра психического здоровья.

58-летний Валихан и есть тот самый последний пациент клиники, победивший COVID-19.

Я сегодня выписываюсь. Хочу выразить слова благодарности всем работникам центра. Поступил сюда 14 июля, а сегодня уже на выписке. На весь период моего лечения ощущалось огромное внимание и уход со стороны работников центра. Лекарства и все необходимое было. Лекарства были эффективные и дали результат в первые же дни. И потом становилось лучше и лучше. Питание вообще отличное. Большое спасибо всем - и санитаркам, и медсестрам, и врачам, замечательный коллектив, отличная команда", - говорит он.

По состоянию на 27 июля в Нур-Султане зарегистрировано 10 070 больных коронавирусом, 6766 из них выздоровели. По словам Ольги Комаровой, в скором времени Центр психического здоровья после дезинфекции возобновит работу по своему прежнему профилю.

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