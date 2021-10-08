Поставка вакцины Pfizer в Алматы планируется после 20 октября

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НУР-СУЛТАН. 8 ОКТЯБРЯ - По состоянию на 23.59 7 октября 2021 года в Казахстане подтвержден 900 121 случай коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1896 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в городе Нур-Султане – 297;

в городе Алматы – 412;

в городе Шымкенте – 55;

в Акмолинской области – 43;

в Актюбинской области – 51;

в Алматинской области – 174;

в Атырауской области – 35;

в ВКО – 125;

в Жамбылской области – 41;

в ЗКО – 53;

в Карагандинской области – 157;

в Костанайской области – 96;

в Кызылординской области – 36;

в Мангистауской области – 12;

в Павлодарской области – 153;

в СКО – 118;

в Туркестанской области – 38.

В Казахстане за сутки 2804 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровели 841 255 человек от COVID-19, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 8 октября лечение от КВИ продолжают получать 54 850 человек (47 407 КВИ+ и 7 443 КВИ-). В стационарах находятся 9469 пациентов, на амбулаторном уровне – 45 381 пациент.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- 717 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 207 пациентов - в состоянии крайней степени тяжести, 136 пациентов на аппарате ИВЛ.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 7 октября 2021 года зарегистрировано 11 459 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 6 октября от КВИ+ скончались 37 человек.

6 октября 2021 года зафиксировано 187 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, шесть летальных исходов и 342 выздоровевших. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 76 906, летальных случаев - 4887, выздоровевших - 64 576.

В "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы, Павлодарская, Акмолинская, Северо-Казахстанская области.

В "желтой" зоне: Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Костанайская, Карагандинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская области.

В "зеленой" зоне: Туркестанская, Жамбылская, Мангистауская, Атырауская, Кызылординская области.

На 7 октября 2021 года в Казахстане первым компонентом вакцины против коронавирусной инфекции вакцинированы 7 810 611 человек, вторым компонентом вакцинированы 6 828 545 человек.