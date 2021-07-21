Постковидный синдром может длиться бесконечно - эксперты

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АЛМАТЫ. 20 ИЮЛЯ - Пациенты, переболевшие COVID-19, могут испытывать "постковидный синдром" от трех месяцев до бесконечности, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Очень часто у людей появляется так называемый постковидный синдром. Примерно у трех четвертей переболевших он длится от четырех до 12 недель, а у остальных - от 12 недель и до бесконечности", - пояснил медик.

Он отметил, что этот синдром имеет от 20 до 60 симптомов. В частности, это слабость, головная, суставная и мышечная боль, проблемы со сном, ощущение тяжести в груди и неполного вдоха, проблемы с восприятием вкусов и запахов, а также депрессия, нарушение терморегуляции и снижение когнитивных функций.

По словам эксперта, причина "постковидного синдрома" еще неизвестна. Для быстрого восстановления Водовозов рекомендовал увеличить физические нагрузки и заняться ходьбой.





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