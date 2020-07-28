Посты установят на въездах в Алматы на время празднования Курбан айта

Алматы. 27 июля. Kazakhstan Today - Главный государственный санврач Алматы Жандарбек Бекшин запретил массовые мероприятия на Курбан айт, передает Kazakhstan Today.

Акимату города Алматы, аппаратам акимов районов города, департаменту полиции, управлению по делам религии города Алматы, главному имаму Центральной мечети города Алматы в период празднования Курбан айта с 31 июля по 2 августа 2020 года запретить: проведение мероприятий с массовым скоплением людей во всех организациях независимо от форм собственности, а также в частных домовладениях и медресе", - говорится в тексте постановления санврача.

Также запрещены организация и проведения забоя, реализация скота с автомашин на территории Алматы и реализация скота в частных домовладениях.

Также с 31 июля по 2 августа будет приостановлена работа убойных цехов и рынков по реализации животных, за исключением тех, которые осуществляют жертвоприношение в режиме онлайн.

Вместе с тем департаменту полиции Алматы, территориальной инспекции Комитета ветконтроля и надзора поручено с 27 июля по 2 августа организовать на въездах в Алматы посты по недопущению и пресечению завоза животных на территорию города, за исключением предназначенных для осуществления жертвоприношений в онлайн-режиме.

Территориальной инспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора также предписано усилить государственный ветеринарно-санитарный контроль и надзор на территории города.

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