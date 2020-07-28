Посты установят на въездах в Алматы на время празднования Курбан айта

Акимату города Алматы, аппаратам акимов районов города, департаменту полиции, управлению по делам религии города Алматы, главному имаму Центральной мечети города Алматы в период празднования Курбан айта с 31 июля по 2 августа 2020 года запретить: проведение мероприятий с массовым скоплением людей во всех организациях независимо от форм собственности, а также в частных домовладениях и медресе", - говорится в тексте постановления санврача.
Также запрещены организация и проведения забоя, реализация скота с автомашин на территории Алматы и реализация скота в частных домовладениях.
Также с 31 июля по 2 августа будет приостановлена работа убойных цехов и рынков по реализации животных, за исключением тех, которые осуществляют жертвоприношение в режиме онлайн.
Вместе с тем департаменту полиции Алматы, территориальной инспекции Комитета ветконтроля и надзора поручено с 27 июля по 2 августа организовать на въездах в Алматы посты по недопущению и пресечению завоза животных на территорию города, за исключением предназначенных для осуществления жертвоприношений в онлайн-режиме.
Территориальной инспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора также предписано усилить государственный ветеринарно-санитарный контроль и надзор на территории города.
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