Потерявшая мужа из-за COVID-19 вдова выступила с предостережением

Алматы. 6 января. Kazakhstan Today - Жительница Великобритании Джейн Батлер, чей муж умер от COVID-19, выступила с обращением, призвав соблюдать меры предосторожности от коронавируса и не преуменьшать его опасность, передает Kazakhstan Today.

Как рассказала Батлер, ее 59-летний супруг Пол, который не имел проблем со здоровьем и не страдал от избыточного веса, в течение нескольких недель испытывал недомогание, он сдал положительный тест на COVID-19 и вскоре был доставлен в больницу, сообщает РИА "Новости"

Состояние мужчины постоянно ухудшалось, из-за чего его перевели в реанимацию и ввели в искусственную кому. При этом из-за переполненности больницы мужа Батлер впоследствии перевели в другое медучреждение, где он пришел в себя.

Однако уже на следующий день состояние британца вновь ухудшилось, и он снова впал в кому. Медики сообщили Батлер, что "дела идут совсем плохо" и что они не знают, как спасти пациента.

Они объяснили, что, к сожалению, ничего нельзя сделать, чтобы спасти Пола, и что мы с Ниевой (дочерью. – Прим. ред.) можем прийти и побыть с ним до конца", - рассказала вдова.

Вскоре 59-летний мужчина скончался.

Вы бы хотели, чтобы ваши близкие прошли через то, через что прошли мы? Поверьте, видеть, что происходит в отделении интенсивной терапии для пациентов с COVID-19, неприятно. Пожалуйста, остановитесь на мгновение и усвойте: этот вирус настоящий, он убивает, разрушает семьи, и мы все можем это остановить. Поступайте правильно. Надевайте маски, мойте руки и соблюдайте дистанцию", - предупредила Батлер.

За минувшие сутки прирост выявленных заразившихся коронавирусной инфекцией в Великобритании впервые с начала пандемии превысил 60 тысяч случаев. Всего коронавирус в стране с начала пандемии подтвердился у 2 774 479 человек, умерли 76 305 заболевших. С вечера четверга в Англии введен национальный локдаун, уже третий по счету и такой же строгий, как первый. Карантин действует и в Шотландии.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства