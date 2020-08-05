Правительство РК выделило Минздраву средства на проведение ПЦР-исследований

Выделенные средства в рамках резерва правительства РК рассчитаны на 1 200 000 лабораторных исследований", - сообщает Межведомственная комиссия по нераспространению КВИ.
1 020 000 лабораторных исследований по выявлению COVID-19 методом ПЦР будут проводиться в РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" КККБТУ МЗ РК, а другие 180 000 исследований определены для проведения в РГП на ПХВ "Национальный центр общественного здоровья" МЗ РК.
Вместе с тем в июне текущего года было поставлено 225 600 тестов.
Кроме того, проведены все закупочные процедуры и заключен договор с поставщиком на поставку 554 000 тестов. Согласно договоренности, поставка планируется в течение 1-2 недель.
Дополнительно, Национальным центром эксперты (лаборатории МЗ РК) привлечены государственные и частные лаборатории в субподряд в целях широко охвата граждан тестами.
По состоянию на 2 августа остаток тестов по республике составляет 239 646 единиц, что покроет потребность на ближайшие две недели.
Ранее министр здравоохранения РК Алексей Цой заявил, что для увеличения ПЦР-обследований Казахстану необходимо еще 42 млрд тенге.
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