Правительство выделило около миллиарда тенге на закуп 1,2 млн тестов на КВИ

Нур-Султан. 30 июня. Kazakhstan Today - Правительство выделило около миллиарда тенге на закуп 1,2 млн тестов на коронавирусную инфекцию, передает Kazakhstan Today.

Правительством выделен почти миллиард тенге на закуп 1,2 млн тестов, запас этот будет постоянно поддерживаться, и тесты поступят в ближайшее время", - сообщил сегодня на брифинге СЦК министр здравоохранения Алексей Цой.

По его словам, чтобы обеспечить население тестированием, бригады скорой помощи будут проводить забор тестов на вызовах. При этом в каждом регионе планируется определить требования по охвату населения тестированием на COVID-19 в зависимости от эпидситуации.

Особенности течения данного вируса таковы, что пациенты чаще нуждаются в стационарном лечении и искусственной поддержке дыхания. Сегодня заполняемость стационарных коек по стране составляет 60%, в городах Нур-Султане, Алматы она достигает 90%. По стране в 348 медицинских организациях были развернуты 26 тыс. коек для лечения пациентов с COVID-19, планируется дополнительно до конца августа открыть 10 тыс. коек в стационарах, в структуре которых имеются оснащенные реанимационные отделения и палаты интенсивной терапии с аппаратами ИВЛ", - проинформировал министр.

Он уточнил, что в РК имеется 3294 функционирующих аппаратов ИВЛ, за последний месяц закуплено 978 аппаратов.

Дополнительно планируется закупить порядка 1 тыс. аппаратов ИВЛ.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства