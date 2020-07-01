Правительство выделило около миллиарда тенге на закуп 1,2 млн тестов на КВИ

Правительством выделен почти миллиард тенге на закуп 1,2 млн тестов, запас этот будет постоянно поддерживаться, и тесты поступят в ближайшее время", - сообщил сегодня на брифинге СЦК министр здравоохранения Алексей Цой.
По его словам, чтобы обеспечить население тестированием, бригады скорой помощи будут проводить забор тестов на вызовах. При этом в каждом регионе планируется определить требования по охвату населения тестированием на COVID-19 в зависимости от эпидситуации.
Особенности течения данного вируса таковы, что пациенты чаще нуждаются в стационарном лечении и искусственной поддержке дыхания. Сегодня заполняемость стационарных коек по стране составляет 60%, в городах Нур-Султане, Алматы она достигает 90%. По стране в 348 медицинских организациях были развернуты 26 тыс. коек для лечения пациентов с COVID-19, планируется дополнительно до конца августа открыть 10 тыс. коек в стационарах, в структуре которых имеются оснащенные реанимационные отделения и палаты интенсивной терапии с аппаратами ИВЛ", - проинформировал министр.
Он уточнил, что в РК имеется 3294 функционирующих аппаратов ИВЛ, за последний месяц закуплено 978 аппаратов.
Дополнительно планируется закупить порядка 1 тыс. аппаратов ИВЛ.
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