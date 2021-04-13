Система Orphus

Премьер-министр Казахстана поручил обеспечить выполнение графика вакцинации

12.04.2021 7156
НУР-СУЛТАН. 12 АПРЕЛЯ - На заседании правительства под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина рассмотрена санитарно-эпидемиологическая ситуация в стране. 
 

Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев поставил четкую задачу по стабилизации санитарно-эпидемиологической ситуации и увеличению количества вакцинируемых", - сказал Мамин. 

 
Премьер-министр поручил акимам принимать оперативные ограничительные меры в зависимости от эпидемиологической ситуации, полностью обеспечить все лечебные учреждения необходимым объемом лекарственных средств и медицинских изделий, усилить соблюдение санитарных норм и масочного режима. Министерству здравоохранения и акиматам поручено обеспечить полную готовность коечного фонда, а также доступность вакцинации с использованием общественных мест, в том числе торговых центров. 
 

Необходимо четко придерживаться графика вакцинации. По плану мы должны обеспечить прививками по 2 млн человек в апреле, а также в мае и июне", - сказал Мамин. 

 
Министерствам здравоохранения, информации и общественного развития совместно с акиматами дано поручение продолжить информационно-разъяснительную работу о важности вакцинации. 
 

Общество должно понимать, что только соблюдение санитарных норм и вакцинация позволят остановить распространение пандемии", - подчеркнул Мамин.

 
Показатель репродуктивности вируса по республике составляет 1,15. Загруженность инфекционных коек - 41%, реанимационных - 27%. 
 
К настоящему времени в "красной зоне" по темпам распространения Covid-19 находятся города Нур-Султан и Алматы, Западно-Казахстанская, Алматинская, Атырауская, Актюбинская, Акмолинская и Карагандинская области. Все остальные регионы за исключением Восточно-Казахстанской и Туркестанской областей - в "желтой зоне". 
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая