Мамин поручил усилить контроль за соблюдением ограничительных мер в связи с ухудшением эпидситуации по COVID-19 в соседних странах

НУР-СУЛТАН. 4 НОЯБРЯ - Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин призвал не расслабляться и поручил усилить контроль за соблюдением ограничительных мер в связи с ухудшением эпидситуации по COVID-19 в соседних странах, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В целом сохраняется тенденция улучшения эпидемиологической ситуации. Во всех регионах отмечается снижение уровня заболеваемости, количества тяжелых случаев и находящихся на стационарном и амбулаторном лечении. Города Алматы и Нур-Султан вышли из "красной зоны", сейчас в ней остаются четыре региона. В "желтой" зоне - четыре региона, в "зеленой" - девять. В то же время следует учитывать ситуацию в соседних странах. Расслабляться нельзя. Во всех регионах необходимо обеспечить соблюдение ограничительных мер. Мониторинговые группы должны работать в усиленном режиме", - сказал премьер-министр РК.
Он отметил, что заметного улучшения темпов вакцинации не наблюдается.
В настоящее время всего вакцинировано свыше 8,3 млн человек первым компонентом, вторым компонентом привито более 7,5 млн человек.
Усилить темпы вакцинации необходимо в столице, а также в Северо-Казахстанской, Мангистауской, Костанайской, Акмолинской и Западно-Казахстанской областях. Акиматам и Министерству здравоохранения провести ревизию и обеспечить нормы наличия необходимых лекарственных препаратов и медизделий в лечебных учреждениях и на складах", - поручил Мамин.
За прошедшие сутки зарегистрировано 1396 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным ПЦР-тестом. 2 ноября 2021 года зафиксировано 109 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции. Всего в Казахстане подтвержден 944 501 случай коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано 79 948 заболевших пневмонией с признаками КВИ.
37 человек скончались от коронавируса и пневмонии за прошедшие сутки.