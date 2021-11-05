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Мамин поручил усилить контроль за соблюдением ограничительных мер в связи с ухудшением эпидситуации по COVID-19 в соседних странах

04.11.2021, 09:24 36370
Мамин поручил усилить контроль за соблюдением ограничительных мер в связи с ухудшением эпидситуации по COVID-19 в соседних странах
НУР-СУЛТАН. 4 НОЯБРЯ - Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин призвал не расслабляться и поручил усилить контроль за соблюдением ограничительных мер в связи с ухудшением эпидситуации по COVID-19 в соседних странах, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В целом сохраняется тенденция улучшения эпидемиологической ситуации. Во всех регионах отмечается снижение уровня заболеваемости, количества тяжелых случаев и находящихся на стационарном и амбулаторном лечении. Города Алматы и Нур-Султан вышли из "красной зоны", сейчас в ней остаются четыре региона. В "желтой" зоне - четыре региона, в "зеленой" - девять. В то же время следует учитывать ситуацию в соседних странах. Расслабляться нельзя. Во всех регионах необходимо обеспечить соблюдение ограничительных мер. Мониторинговые группы должны работать в усиленном режиме", - сказал премьер-министр РК.

 
Он отметил, что заметного улучшения темпов вакцинации не наблюдается. 
 

В настоящее время всего вакцинировано свыше 8,3 млн человек первым компонентом, вторым компонентом привито более 7,5 млн человек. 

 
Усилить темпы вакцинации необходимо в столице, а также в Северо-Казахстанской, Мангистауской, Костанайской, Акмолинской и Западно-Казахстанской областях. Акиматам и Министерству здравоохранения провести ревизию и обеспечить нормы наличия необходимых лекарственных препаратов и медизделий в лечебных учреждениях и на складах", - поручил Мамин.
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 1396 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным ПЦР-тестом. 2 ноября 2021 года зафиксировано 109 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции. Всего в Казахстане подтвержден 944 501 случай коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано 79 948 заболевших пневмонией с признаками КВИ. 
 
37 человек скончались от коронавируса и пневмонии за прошедшие сутки. 
 

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Пять вакцин от коронавирусной инфекции разработали казахстанские ученые

05.11.2021, 15:08 13609
Пять вакцин от коронавирусной инфекции разработали казахстанские ученые
НУР-СУЛТАН. 5 НОЯБРЯ - Пять вакцин от коронавирусной инфекции разработали ученые Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности (НИИПББ) МОН РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Самой известной среди них является инактивированная вакцина QazVac, эффективность которой доказана клиническими исследованиями. Кроме того, статья об отечественной вакцине была опубликована в авторитетном медицинском журнале EClinicalMedicine, который входит в группу The Lancet. Также ученые НИИПБ разработали 1 субъединичную, 2 рекомбинантные и 1 живую вакцины, сообщает пресс-служба МОН РК. 
 

Во время пандемии мы начали разработку нескольких кандидатных вакцин от коронавируса сразу на пяти платформах. Это инактивированная вакцина QazVac, субъединичная вакцина QazCOVAC-P на основе белка вируса, две рекомбинантные вакцины и одна живая вакцина. Субъединичная вакцина QazCOVAC-P проходит клинические исследования. Первая фаза исследований на 44 добровольцах завершена, сейчас проводится вторая фаза клинических исследований на 200 волонтерах. Ранее вакцина QazCOVAC-P успешно прошла доклинические исследования на лабораторных животных, в том числе на обезьянах макака-резус", - отметила генеральный директор Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности Комитета науки МОН РК, доктор биологических наук, профессор Кунсулу Закарья.

 
Субъединичная вакцина QazCOVAC-P состоит из белка вируса и масляного компонента. Испытания прошли на добровольцах старше 18-ти лет и на данном этапе вакцина подтвердила свою безопасность. 
 
Разработанные учеными НИИПББ рекомбинантные вакцины на основе каприпоксвируса и вируса гриппа пока не имеют наименований. Первая рекомбинантная вакцина проходит доклинические испытания на лабораторных животных, вторая - на стадии получения экспериментальных образцов и разработки стандартных методик изготовления и контроля. 
 
Живая вакцина создана на основе ослабленного вируса SARS-CoV-2 и стабилизирующих компонентов. Проведено более 150 пассажей для получения аттенуированного штамма. Сейчас вакцина проходит проверку иммунобиологических свойств, также ученые разрабатывают стандартную методику изготовления живой вакцины. Препарат прошел испытания на лабораторных животных и, по предварительным данным, вакцина безопасна и высокоиммуногенна.
 
Отметим, что НИИПББ МОН РК занимается исследованиями особо опасных вирусов. За время существования НИИПББ ученые разработали и внедрили более 60 наименований препаратов, в том числе, 16 тест-систем и более 15 различных биопрепаратов.
 
За последние 10 лет учеными института были созданы технологии изготовления отечественных вакцин против птичьего и свиного гриппа, нодулярного дерматита, оспы верблюдов, бруцеллеза и другие. 
 

Как будет проходить вакцинация подростков в РК

05.11.2021, 10:00 56809
Как будет проходить вакцинация подростков в РК
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 5 НОЯБРЯ - В Казахстане вакцинировать от коронавируса подростков препаратом Pfizer начнут с самых старших - от 16 до 18 лет, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Согласно утвержденным главным государственным санитарным врачом Ерланом Киясовым методическим рекомендациям "Проведение вакцинации населения против коронавирусной инфекции мРНК-вакциной "Комирнати" (Пфайзер, США) в Республике Казахстан", вакцинации против КВИ подлежат следующие лица: 
 
1) подростки в возрасте 12 лет и старше
 
2) беременные женщины с 16 по 37 неделю беременности 
 
3) женщины в период лактации - после окончания послеродового периода (через 42 дня)
 
На начальном этапе начнут вакцинацию подростков в возрасте от 16 до 18 лет. На последующих этапах (после завершения вакцинации против КВИ желающих подростков от 16 до 18 лет) последовательно будут вакцинировать подростков других возрастных групп - 15, 14, 13 и 12 лет.
 
Отмечается, что вакцинация подростков, которые учатся в организациях образования (школы, колледжи, университеты и другие), может проводиться по месту учебы.
 
Вакцинация беременных и женщин в период лактации будет проводиться в медицинской организации и иных пунктах вакцинации.
 
При вакцинации против КВИ беременных и женщин в период лактации перед этим будет проводиться их обязательный осмотр терапевтом или врачом общей практики, со сдачей общего анализа крови и коагуллограммы (по показаниям). В случае необходимости вакцинация беременных проводится после консультации узкого специалиста - акушера-гинеколога; на уровне села (СВА, ФАП) - фельдшера-акушера. 
 
Невакцинированным до наступления беременности рекомендовать вакцинацию вакциной "Комирнати" (Пфайзер, США) с 16 по 37 неделю беременности. В случаях, если беременная получила первую дозу вакцины в течение первых 12 недель беременности, второй компонент рекомендуется получить с 16 по 37 неделю беременности.
 
Помимо общих противопоказаний, беременным не проводится вакцинация при аллергических реакциях на белок куриного яйца, острых лихорадочных состояниях, а также при тяжелых осложнениях беременности - эклампсии, кровотечении и других состояний.
 
Вакцинация женщин в период лактации проводится после окончания послеродового периода - через 42 дня после родов.
 
Противопоказаниями к введению вакцины "Комирнати" являются:
 
1) аллергия на действующее вещество или любые другие компоненты препарата; наличие аллергии на яйца или желатин не является противопоказанием или предостережением для вакцинации, так как вакцина не содержит эти компоненты.
 
2) возраст до 12 лет
 
3) беременность до 16 недель
 
4) лицам с известной в анамнезе тяжелой аллергической реакцией на полиэтиленгликоль или родственные молекулы, поскольку полиэтиленгликоль является компонентом вакцины
 
Вакцинация проводится с осторожностью при:
 
1) наличии тяжелой аллергической реакции или проблем с дыханием после введения какой-либо другой вакцины или после введения "Комирнати" в прошлом;
 
2) обмороках, судорогах после любой инъекции/укола;
 
3) острых инфекционных заболеваниях с высокой температурой и обострениях хронических заболеваний;
 
4) наличии проблем со свертыванием крови, в том числе прием лекарств против образования тромбов;
 
5) ослабленной иммунной системе из-за болезни (ВИЧ-инфекция, прием стероидных препаратов).
 
Вакцинация проводится только с предварительного информированного согласия на проведение профилактической прививки.
 
 
 

Сводка эпидситуации в РК: 1421 новый случай заболевания коронавирусом за сутки

05.11.2021, 08:30 65152
Сводка эпидситуации в РК: 1421 новый случай заболевания коронавирусом за сутки
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 5 НОЯБРЯ - По состоянию на 23.59 4 ноября 2021 года в Казахстане подтверждено 945 922 случая коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
За прошедшие сутки зарегистрирован 1421 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
в городе Нур-Султане - 104;
 
в городе Алматы - 198;
 
в городе Шымкенте - 23;
 
в Акмолинской области - 109;
 
в Актюбинской области - 48;
 
в Алматинской области - 130;
 
в Атырауской области - 22;
 
в ВКО - 88;
 
в Жамбылской области - 21;
 
в ЗКО - 47;
 
в Карагандинской области - 134;
 
в Костанайской области - 137;
 
в Кызылординской области - 19;
 
в Мангистауской области - 4;
 
в Павлодарской области - 143;
 
в СКО - 163;
 
в Туркестанской области - 31.
 
В Казахстане за сутки 2113 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровел 896 581 человек от COVID-19, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
На 5 ноября лечение от КВИ продолжают получать 42 630 человек (37 137 КВИ+ и 5 493 КВИ-), из них: в стационарах находится 7648 пациентов, на амбулаторном лечении - 34 982 пациента.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
 
- в тяжелом состоянии - 538 пациентов;
 
- в состоянии крайней степени тяжести - 155 пациентов;
 
- на аппарате ИВЛ - 99 пациентов.
 
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 4 ноября 2021 года зарегистрировано 12 204 летальных случая от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 3 ноября 2021 года от КВИ+ скончались 23 человека. 
 
3 ноября 2021 года зафиксировано 120 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, два летальных исхода, 170 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 80 068, летальных случаев - 5059, выздоровевших - 69 516.
 
5 ноября 2021 году в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 8 372 506 человек, вторым - 7 620 215 человек.
 
В "красной" зоне: Костанайская, Павлодарская, Акмолинская, Северо-Казахстанская области. 
 
В "желтой" зоне: Нур-Султан, Алматы, Карагандинская, Восточно-Казахстанская области.
 
В "зеленой" зоне: Шымкент, Актюбинская, Атырауская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская области.
 

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