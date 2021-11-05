Мамин поручил усилить контроль за соблюдением ограничительных мер в связи с ухудшением эпидситуации по COVID-19 в соседних странах

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НУР-СУЛТАН. 5 НОЯБРЯ - В Казахстане вакцинировать от коронавируса подростков препаратом Pfizer начнут с самых старших - от 16 до 18 лет, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Согласно утвержденным главным государственным санитарным врачом Ерланом Киясовым методическим рекомендациям "Проведение вакцинации населения против коронавирусной инфекции мРНК-вакциной "Комирнати" (Пфайзер, США) в Республике Казахстан", вакцинации против КВИ подлежат следующие лица:

1) подростки в возрасте 12 лет и старше

2) беременные женщины с 16 по 37 неделю беременности

3) женщины в период лактации - после окончания послеродового периода (через 42 дня)

На начальном этапе начнут вакцинацию подростков в возрасте от 16 до 18 лет. На последующих этапах (после завершения вакцинации против КВИ желающих подростков от 16 до 18 лет) последовательно будут вакцинировать подростков других возрастных групп - 15, 14, 13 и 12 лет.

Отмечается, что вакцинация подростков, которые учатся в организациях образования (школы, колледжи, университеты и другие), может проводиться по месту учебы.

Вакцинация беременных и женщин в период лактации будет проводиться в медицинской организации и иных пунктах вакцинации.

При вакцинации против КВИ беременных и женщин в период лактации перед этим будет проводиться их обязательный осмотр терапевтом или врачом общей практики, со сдачей общего анализа крови и коагуллограммы (по показаниям). В случае необходимости вакцинация беременных проводится после консультации узкого специалиста - акушера-гинеколога; на уровне села (СВА, ФАП) - фельдшера-акушера.

Невакцинированным до наступления беременности рекомендовать вакцинацию вакциной "Комирнати" (Пфайзер, США) с 16 по 37 неделю беременности. В случаях, если беременная получила первую дозу вакцины в течение первых 12 недель беременности, второй компонент рекомендуется получить с 16 по 37 неделю беременности.

Помимо общих противопоказаний, беременным не проводится вакцинация при аллергических реакциях на белок куриного яйца, острых лихорадочных состояниях, а также при тяжелых осложнениях беременности - эклампсии, кровотечении и других состояний.

Вакцинация женщин в период лактации проводится после окончания послеродового периода - через 42 дня после родов.

Противопоказаниями к введению вакцины "Комирнати" являются:

1) аллергия на действующее вещество или любые другие компоненты препарата; наличие аллергии на яйца или желатин не является противопоказанием или предостережением для вакцинации, так как вакцина не содержит эти компоненты.

2) возраст до 12 лет

3) беременность до 16 недель

4) лицам с известной в анамнезе тяжелой аллергической реакцией на полиэтиленгликоль или родственные молекулы, поскольку полиэтиленгликоль является компонентом вакцины

Вакцинация проводится с осторожностью при:

1) наличии тяжелой аллергической реакции или проблем с дыханием после введения какой-либо другой вакцины или после введения "Комирнати" в прошлом;

2) обмороках, судорогах после любой инъекции/укола;

3) острых инфекционных заболеваниях с высокой температурой и обострениях хронических заболеваний;

4) наличии проблем со свертыванием крови, в том числе прием лекарств против образования тромбов;

5) ослабленной иммунной системе из-за болезни (ВИЧ-инфекция, прием стероидных препаратов).

Вакцинация проводится только с предварительного информированного согласия на проведение профилактической прививки.