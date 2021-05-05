Премьер-министр поручил наращивать темпы вакцинации населения

НУР-СУЛТАН. 4 МАЯ - На заседании правительства премьер-министр РК Аскар Мамин отметил необходимость наращивать темпы вакцинации населения против COVID-19, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Необходимо не сбавлять набранного темпа вакцинации, следует его только наращивать. Мы делаем все, чтобы максимально обеспечить потребность населения в вакцинах от коронавируса и снизить уровень пандемии. Особое внимание следует уделить вакцинации сельского населения", - сказал Мамин.

В регионы поставлено более 2,3 млн доз вакцин. Первым компонентом вакцинировано почти 1,5 млн человек, вторым компонентом - 350 тыс. чел. Это 15% подлежащего вакцинации населения. На складах имеется достаточный запас вакцин.

Премьер-министр подчеркнул, что, несмотря на увеличение количества вакцинированных, граждане должны продолжать строго соблюдать предписанные санитарные нормы.

Глава правительства поручил Министерству здравоохранения совместно с акиматами обеспечить максимальную вакцинацию сельского населения с расширением применения передвижных пунктов вакцинации.

В мае необходимо исполнить запланированный объем вакцинации - свыше двух миллионов человек. Следует контролировать введение новых критериев ограничения работы социально-экономических объектов, а также послаблений для вакцинированных. Это даст больше возможностей для активизации бизнеса, особенно в сфере услуг", - сказал Мамин.

Министерству информации совместно с Министерством здравоохранения, акиматами поручено расширить разъяснительную работу о вакцинации, безопасности всех применяемых в Казахстане вакцин, возможности их выбора, а также ограничительных мерах.

Напомним, на данный момент отмечается тенденция к стабилизации роста заболеваемости . Индекс репродуктивности вируса немного снизился и составляет 0,98. Занятость больничных коек - 42%, реанимационных - 28%. В "красной зоне" 9 регионов: города Нур-Султан, Алматы и Шымкент, Западно-Казахстанская, Акмолинская, Карагандинская, Кызылординская, Павлодарская и Жамбылская области.





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