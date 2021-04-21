Премьер-министр поручил расширить охват населения вакцинацией от COVID-19

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НУР-СУЛТАН. 20 АПРЕЛЯ - На заседании правительства премьер-министр РК Аскар Мамин поручил расширить охват населения вакцинацией от COVID-19, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Необходимо расширить охват населения вакцинированием, особенно в регионах с низким охватом. Надо четко исполнить план по ежемесячному обеспечению вакцинами на 2 млн человек", - сказал Мамин.
Премьер-министр поручил вести постоянный мониторинг оказания качественной медицинской помощи заболевшим коронавирусом и наличия лекарственных средств.
Акиматам совместно с министерствами здравоохранения, внутренних дел, НПП "Атамекен" дано поручение с активным участием мобильных мониторинговых групп обеспечить соблюдение населением санитарно-эпидемиологических требований.
По состоянию на 23.59 19 апреля 2021 года в Казахстане зарегистрировано 292 250 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста.
Показатель репродуктивности вируса по республике составляет 1,065. Загруженность инфекционных коек - 41%, реанимационных - 27%. К настоящему времени в "красной зоне" по темпам распространения COVID-19 находятся города Нур-Султан, Алматы и Шымкент, Атырауская, Западно-Казахстанская, Акмолинская, Карагандинская и Актюбинская области. Все остальные регионы за исключением Туркестанской и Костанайской областей - в "желтой зоне".
По последним данным, 733 980 человек провакцинировано в Казахстане.
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