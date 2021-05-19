Премьер-министр РК поручил Минздраву четко определить интервалы между вакцинациями

НУР-СУЛТАН. 18 МАЯ - Премьер-министр РК Аскар Мамин в ходе заседания правительства поручил Министерству здравоохранения четко определить интервалы между вакцинациями, а также реагировать на запросы и пожелания населения, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На сегодняшний день в Казахстане вакцинировано около 1,9 млн человек первым компонентом, вторым компонентом - почти 800 тыс. человек. В наличии на складах и в медицинских учреждениях имеется достаточный объем вакцин. Вакцинация идет по графику, сообщила пресс-служба премьер-министра РК.

Необходимо продолжить работу по увеличению охвата вакцинацией в регионах. Акимам держать этот вопрос на особом контроле. При этом желающие должны иметь право выбора вакцины и получить соответствующую информацию", - сказал Мамин.

Премьер-министр отметил необходимость продолжения работы мониторинговых групп по контролю за соблюдением ограничительных мер.

Положительный опыт показывает использование приложения "Ashyq". Благодаря этому улучшились возможности работы бизнеса в сфере услуг, повысилась безопасность посетителей заведений. Сферу использования приложения нужно и далее расширять", - сказал Мамин.

На данный момент в Казахстане отмечается динамика улучшения ситуации по заболеваемости COVID-19. Индекс репродуктивности вируса составляет 0,98. Занятость больничных коек - 36%, реанимационных - 28%. В "красной зоне" находятся 6 регионов: города Нур-Султан и Алматы, Западно-Казахстанская, Акмолинская, Карагандинская, Атырауская области.





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