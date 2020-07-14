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Премьер-министр РК выразил соболезнования семьям погибших от COVID-19

13.07.2020, 11:04 7345
Премьер-министр РК выразил соболезнования семьям погибших от COVID-19
Нур-Султан. 13 июля. Kazakhstan Today - Премьер-министр РК Аскар Мамин выразил соболезнования семьям умерших от коронавирусной инфекции (COVID-19) казахстанцев, передает Kazakhstan Today.
 

В это непростое время Казахстан ведет борьбу с пандемией коронавируса. Болезнь уносит жизни наших сограждан. Разделяя горечь утраты, выражаю глубокие соболезнования родным и близким умерших", - отметил премьер-министр РК. 

 
Он напомнил, что по решению главы государства 13 июля объявлен Днем общенационального траура в память об умерших от COVID-19 казахстанцах.
 

Уверен, что предпринимаемые меры позволят нам остановить распространение пандемии, в очередной раз проявив стойкость, твердую волю и несокрушимую веру нашего народа в свои силы", - сказал Мамин.

 
По состоянию на 13 июля 2020 года в Казахстане выявлено 59 899 заболевших коронавирусной инфекцией, 34 190 человек выздоровели от заболевания, 375 скончались. 
 

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