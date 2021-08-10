Препарат, уничтожающий коронавирус на 70 процентов, обнаружили учёные

МОСКВА. 9 АВГУСТА - Международная группа исследователей выяснила, что препарат "Фенофибрат" снижает вирусную нагрузку SARS-CoV-2 на 70 процентов, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Фенофибрат - средство, которое используется для снижения уровня холестерина у пациентов с рисками сердечно-сосудистых заболеваний. Ученые обратили на него внимание в поисках препарата, способного нарушить возможность белкового шипа коронавируса связываться с клеточными рецепторами ACE2. Лабораторные эксперименты на клеточных культурах показали, что фенофибрат способен снизить вирусную нагрузку на 70%. При этом он показал одинаковую эффективность против большинства штаммов SARS-CoV-2. Но его эффективность против Дельта-штамма коронавируса еще изучается", - пишет журнал.

Ученые отметили, что фенофибрат очень дешев и доступен во всем мире, поэтому в странах с низким и средним уровнем дохода, а также для пациентов, которым не рекомендована вакцинация, он может быть очень полезен.

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