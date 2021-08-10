Система Orphus

Препарат, уничтожающий коронавирус на 70 процентов, обнаружили учёные

09.08.2021 9802
Препарат, уничтожающий коронавирус на 70 процентов, обнаружили учёные
МОСКВА. 9 АВГУСТА - Международная группа исследователей выяснила, что препарат "Фенофибрат" снижает вирусную нагрузку SARS-CoV-2 на 70 процентов, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.
 
Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Frontiers in Pharmacology, сообщает РИА новости. 

Фенофибрат - средство, которое используется для снижения уровня холестерина у пациентов с рисками сердечно-сосудистых заболеваний. Ученые обратили на него внимание в поисках препарата, способного нарушить возможность белкового шипа коронавируса связываться с клеточными рецепторами ACE2. Лабораторные эксперименты на клеточных культурах показали, что фенофибрат способен снизить вирусную нагрузку на 70%. При этом он показал одинаковую эффективность против большинства штаммов SARS-CoV-2. Но его эффективность против Дельта-штамма коронавируса еще изучается", - пишет журнал.

 
Ученые отметили, что фенофибрат очень дешев и доступен во всем мире, поэтому в странах с низким и средним уровнем дохода, а также для пациентов, которым не рекомендована вакцинация, он может быть очень полезен.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая