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Препаратом Pfizer вакцинированы более 35 тыс. казахстанцев

23.11.2021, 10:37 84754
Препаратом Pfizer вакцинированы более 35 тыс. казахстанцев
Фото: primeminister.kz
НУР-СУЛТАН. 23 НОЯБРЯ - Министр здравоохранения Республики Казахстан Алексей Цой на заседании правительства рассказал о ходе вакцинации в Казахстане, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Министр здравоохранения доложил, что на сегодняшний день первым компонентом привито почти 8,7 млн человек, охват подлежащего взрослого населения составил 76%, или 46% от численности населения. Вторым компонентом привито более 7,9 млн человек с охватом 70% подлежащего населения, или 42,2% от численности населения. 
 
Цой напомнил, что в Казахстан поступило 645 тыс. доз вакцины Comirnaty (Pfizer). На сегодняшний день вакцинировано 35 012 подлежащих, из них 26 354 детей, а также 8 658 беременных и кормящих женщин. Поставки вакцины продолжаются еженедельно. 
 

Практически закончилась вакцинация против гриппа, привито более 2 млн 500 тысяч человек, или 99,3% от подлежащего населения. Охват от численности населения составил 13% и достиг требуемого уровня ВОЗ (не менее 10%). Профилактические и противоэпидемические мероприятия по контролю заболеваемости КВИ и ОРВИ продолжаются", - проинформировал глава МЗ РК.

 
В целом в Казахстане за последний месяц заболеваемость коронавирусом снизилась в 2,4 раза, больных в стационарах - в 1,4 раза, амбулаторных больных - в 1,8 раз. Занятость инфекционных коек составляет 30%, реанимационных - 25%", - сообщил министр здравоохранения. 
 
Глава правительства поручил держать санитарно-эпидемиологическую ситуацию на постоянном контроле, особенно в приграничных областях, увеличить темпы вакцинации, а также обеспечить режим хранения и транспортировки вакцин, отметили в пресс-службе главы кабмина.

Напомним, 22 ноября в стране началась ревакцинация населения от COVID-19.
 

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Сводка эпидситуации в РК: за сутки от коронавируса и пневмонии скончались 30 человек

24.11.2021, 08:38 6778
Сводка эпидситуации в РК: за сутки от коронавируса и пневмонии скончались 30 человек
Фото: yakutia.info
НУР-СУЛТАН. 24 НОЯБРЯ - По состоянию на 23.59 23 ноября 2021 года в Казахстане подтверждено 966 423 случая коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 905 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
в городе Нур-Султане - 123,
 
в городе Алматы - 123,
 
в городе Шымкенте - 19,
 
в Акмолинской области - 62,
 
в Актюбинской области - 13,
 
в Алматинской области - 28,
 
в Атырауской области - 15,
 
в ВКО - 42,
 
в Жамбылской области - 5,
 
в ЗКО - 22,
 
в Карагандинской области - 131,
 
в Костанайской области - 89,
 
в Кызылординской области - 4,
 
в Мангистауской области - 6,
 
в Павлодарской области - 102,
 
в СКО - 118,
 
в Туркестанской области - 3.
 
В Казахстане 1502 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровело 929 120 человек от COVID-19, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
На 24 ноября лечение от КВИ продолжают получать 28 704 человек (24 700 КВИ+ и 4 004 КВИ-), из них: в стационарах находится 5943 пациента, на амбулаторном уровне - 22 761 пациент.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 451 пациент, в состоянии крайней степени тяжести - 126 пациентов, на аппарате ИВЛ - 81 пациент.
 
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 23 ноября 2021 года зарегистрировано 12 603 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 22 ноября 2021 года от КВИ+ скончались 26 человек. 
 
22 ноября 2021 года зафиксировано 150 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 4 летальных исхода и 288 человек выздоровело. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 82 127, летальных случаев - 5129, выздоровевших - 72 994.
 
В "красной" зоне: Павлодарская, Северо-Казахстанская области.
 
В "желтой" зоне: Нур-Султан, Акмолинская, Карагандинская, Костанайская области.
 
В "зеленой" зоне: Алматы, Шымкент, Атырауская, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Восточно-Казахстанская области.
 
На 24 ноября 2021 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 8 661 498 человек, 2-м компонентом провакцинировано 7 986 343 человек.

 

Глава Минздрава РК высказался о новогодних корпоративах

23.11.2021, 13:35 71146
Глава Минздрава РК высказался о новогодних корпоративах
Фото: agency-present.ru
  НУР-СУЛТАН. 23 НОЯБРЯ - Министр здравоохранения РК Алексей Цой рассказал, будут ли проводиться новогодние корпоративы в РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Глава Минздрава пояснил, что есть определенные требования в зависимости от зоны нахождения региона - "желтая", "красная", "зеленая". Согласно этому, главные санврачи региона будут принимать решение. 
 

В зависимости от каждого региона будут устанавливаться определенные требования по количеству людей, находящихся в организациях общепита, на концертах", - сказал Цой.

 
Министр отметил, что несмотря на улучшение ситуации с коронавирусом в Казахстане, нельзя расслабляться.
 

Все мы хотим быстрее социализироваться. Но коронавирус не ушел, к сожалению. Вы видите, что творится в Европе, локдаун объявляется. Что делается в России и у наших соседей. Мы должны быть еще немного настороженными, чтобы у нас не повторилось то, что было летом или в прошлом году", - сказал Цой.

 
 

Казахстан ведет переговоры по поставке вакцины "Спутник Лайт"

23.11.2021, 13:13 75493
Казахстан ведет переговоры по поставке вакцины "Спутник Лайт"
Фото: ria.ru
НУР-СУЛТАН. 23 НОЯБРЯ - Казахстан ведет переговоры с Россией о поставках вакцины "Спутник Лайт", сообщил министр здравоохранения РК Алексей Цой, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Мы прорабатываем этот вопрос. Мы запросили наших российских коллег о возможности поставки вакцины "Спутник Лайт", - сказал Цой, отвечая на вопросы журналистов.

 
 
 

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