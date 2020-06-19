Пресс-секретарь Назарбаева рассказал о его здоровье

Нур-Султан. 18 июня. Kazakhstan Today - Пресс-секретарь Первого Президента РК - Елбасы Айдос Укибай рассказал о состоянии здоровья Нурсултана Назарбаева, передает Kazakhstan Today.

По словам Айдоса Укибая, с начала июня у Нурсултана Назарбаева был очень насыщенный рабочий график. В частности, Елбасы провел ряд двусторонних переговоров, принимал официальных лиц. Кроме того, Первый Президент дал интервью как казахстанским, так и зарубежным СМИ.

В совокупности для организации телевизионных съемок было задействовано более 40 человек, в том числе и граждан иностранных государств. В целом ситуация вокруг здоровья Нурсултана Назарбаева находится на контроле медицинских служб. Повода для паники и беспокойства нет. Елбасы продолжает работать дистанционно, используя современные каналы коммуникации", - сообщил Укибай.

Пресс-секретарь Первого Президента также добавил, что, согласно утвержденному протоколу, личные контакты Нурсултана Назарбаева с другими лицами ограничены.

Возможно, некоторые запланированные мероприятия с участием Елбасы будут проведены в онлайн-режиме посредством видеоконференцсвязи", - отметил Айдос Укибай.

По словам пресс-секретаря Елбасы, с первых минут появления официальных новостей стали поступать сообщения обеспокоенных граждан и их пожелания скорейшего выздоровления Первому Президенту.

Мой телефон буквально разрывается от звонков и уведомлений мессенджеров. Журналисты, друзья, родственники, коллеги по цеху, в том числе из ближнего и дальнего зарубежья, желают Елбасы сил и крепкого здоровья. Свою поддержку Первому Президенту уже выразил глава государства Касым-Жомарт Токаев, телеграммы и письма поступают в адрес Канцелярии Елбасы со всех регионов страны. Нурсултан Назарбаев выражает благодарность казахстанцам и всем неравнодушным за их теплые слова в его адрес", - написал Укибай.

Ранее стало известно, что тест Нурсултана Назарбаева на коронавирус показал положительный результат.

Напомним, министр здравоохранения Елжан Биртанов заразился коронавирусом. 12 июня премьер-министр РК Аскар Мамин совершил рабочую поездку в Жамбылскую область, в которой его сопровождал министр здравоохранения Елжан Биртанов. Премьер-министр РК Аскар Мамин и некоторые члены правительства в данный момент также находятся на самоизоляции.

В Казахстане зарегистрировано 15 877 случаев коронавируса, 9902 человек выздоровели от заболевания, 100 скончались.

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