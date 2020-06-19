Пресс-секретарь президента рассказал о здоровье Касым-Жомарта Токаева

Нур-Султан. 18 июня. Kazakhstan Today - Пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали сообщил о том, что тесты Касым-Жомарта Токаева на коронавирус дали отрицательный результат, передает Kazakhstan Today.

В ответ на обращения граждан с вопросами о состоянии здоровья главы государства сообщаю, что Касым-Жомарт Токаев чувствует себя хорошо. В последнее время в связи с обострением эпидемиологической обстановки он регулярно, в ежедневном режиме, сдает тесты на коронавирус. Все тесты показали отрицательные результаты", - написал Уали в Facebook .

По его информации, глава государства продолжает находиться на рабочем месте, трудится в соответствии с графиком, проводит онлайн-встречи с руководителями государственных органов, ведомств, общественных организаций.

Президент Казахстана через твит пожелал Елбасы Нурсултану Абишевичу Назарбаеву скорейшего выздоровления , выразил уверенность в том, что Первый Президент с присущим ему сильным духом успешно преодолеет это испытание.

Напомним: сам Берик Уали в начале июня сообщил о том, что заразился коронавирусом

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