Президент получил второй компонент вакцины "Спутник V"

НУР-СУЛТАН. 27 АПРЕЛЯ - 27 апреля Касым-Жомарт Токаев получил второй компонент вакцины "Спутник V". Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь президента Берик Уали, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня получил второй компонент вакцины "Спутник V". После прививки президент чувствует себя хорошо и продолжает активную деятельность в соответствии с графиком. Касым-Жомарт Кемелевич считает важным не снижать темпы вакцинации в Казахстане. По его глубокому убеждению, это единственная возможность победить COVID-19, снять все ограничения и вернуться к обычной жизни", - написал Берик Уали.

По итогам апреля прививки от COVID-19 должны получить 20% подлежащего вакцинации населения, сообщил на заседании правительства премьер-министр РК Аскар Мамин.

По состоянию на 23.59 26 апреля в Казахстане зарегистрировано 311 400 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. За прошедшие сутки зарегистрировано 2284 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в стране подтверждено 311 400 случаев.

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