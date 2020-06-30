Президент поручил отказаться от ненужных трат, перенаправить деньги на борьбу с COVID-19

Нур-Султан. 29 июня. Kazakhstan Today - Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил госорганам пересмотреть бюджеты и перенаправить высвободившиеся деньги на борьбу с COVID-19, передает Kazakhstan Today.

Акимам и министрам поручено пересмотреть бюджеты и отказаться от всех ненужных трат - конференций, круглых столов, торжественных мероприятий, консалтинговых и PR-услуг. Эти деньги должны направляться на реальную борьбу с эпидемией, сообщила пресс-служба Акорды.

Кроме того, глава государства отметил необходимость поддержания стабильности цен и доступности продуктов для населения, обеспечения занятости и экономической активности, развития цифровых технологий. Планомерно и полноценно должен выполняться Комплексный план по восстановлению экономического роста. Эти вопросы должны быть на особом контроле у каждого акима.

Президент особо отметил важность проводимой информационной работы государственных органов в борьбе с коронавирусом. По его словам, на первом этапе эта работа была организована неплохо, однако в последнее время складывается ощущение, что госорганы запустили эту работу.

Акимы, министры фактически закрылись от простого народа - не реагируют вовремя на жалобы и обращения граждан, в то время как многие люди уже впадают в отчаяние, не зная к кому обращаться. Из почти 40 тысяч вопросов, которые поступили на сайт www.coronavirus2020.kz, на данный момент даны ответы только на треть. В результате подобного отношения мы получаем новый всплеск инфодемии, поток откровенных фейков и дезинформации, которые еще сильнее осложняют нашу работу", - сказал глава государства.

Касым-Жомарт Токаев поручил кардинально пересмотреть подходы в информационной работе , наладить регулярные брифинги ответственных лиц и обеспечить население прямой и качественной информацией по алгоритму действий в случае заболевания.

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