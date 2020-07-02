Президент заявил о двухнедельном карантине

Нур-Султан. 1 июля. Kazakhstan Today - Глава государства заявил, что правительство предложило ввести 14-дневный жесткий карантин, передает Kazakhstan Today.

Правительство представило план введения карантина с 5 июля сроком на 14 дней (возможно продление). Завтра после заседания МВК министр здравоохранения выступит с разъяснениями", - написал Касым-Жомарт Токаев в Twitter.

Напомним , 30 июня министр здравоохранения РК Алексей Цой представил Касым-Жомарту Токаеву три прогноза по карантину.

Второй сценарий развития эпидемиологической ситуации предполагает двухнедельный жесткий карантин в масштабе всей республики, как это было весной. При этом сценарии будет регистрироваться до 7000 пациентов в сутки, нуждающихся в госпитализации. Потребность в коечном фонде на конец августа составит 80 тыс.

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