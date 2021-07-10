При въезде в Боровое и Зеренду установят санитарные посты

КОКШЕТАУ. 9 ИЮЛЯ - В курортных зонах Акмолинской области установят санитарные посты. Об этом сообщила главный санитарный врач региона Айнагуль Мусина, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Объекты досмотра появятся в Боровом и Зеренде в ближайшие выходные. Проехать через посты смогут люди с "синим" и "зелёным" статусами в приложении Ashyq. Такую меру специалисты предприняли из-за роста новых заражений, сообщает телеканал "Хабар24"

Отмечается, что за последнюю неделю в регионе зафиксировано увеличение заболеваемости в 2,5 раза.

Наибольший прирост отмечен в Кокшетау, Бурабайском, Целиноградском районе. За прошедшие сутки зарегистрировано 126 случаев, из них 111 - симптомные. Показатель госпитализации также увеличился с 35 до 50 процентов. Сейчас в лечебных учреждениях находятся более 700 пациентов", - проинформировала Мусина.





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