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Прибор, разработанный в России, диагностирует COVID-19 за полчаса

07.09.2021, 12:41 6643
МОСКВА. 7 СЕНТЯБРЯ - В России разработали прибор для диагностики COVID-19 за 27 минут, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Специалисты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) разработали прибор, который диагностирует заражение коронавирусом у человека менее чем за полчаса. Об этом сообщила начальник управления трансляционной медицины и инновационных технологий агентства, доктор медицинских наук Дарья Крючко.
 
Устройство показывает, есть ли в организме антиген к вирусу. Работа прибора основана на методе изотермической амплификации, пишет rbc.ru.
 

Диагностическая система в течение 27 минут (от момента забора материала до получения результата) с высокой степенью достоверности определяет наличие антигена", - сказала Крючко.

 
Она отметила, что при определенной доработке система сможет выявлять и другие антигены.
 
В конце января глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что российские ученые доработали систему ПЦР-теста и теперь она способна отличать привычный коронавирус от вируса с новыми мутациями. "Сегодня эта система готовится к регистрации", - уточнила Попова. По ее словам, диагностика будет проводиться за 40 минут.
 

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