Прибывающим в РК из 17 стран разрешили въезд без ПЦР-тестирования

Нур-Султан. 16 августа. Kazakhstan Today - Прибывающим в Казахстан из 17 стран разрешили въезд без ПЦР-тестирования, передает Kazakhstan Today.

Страны, из которых пассажиры прибывают в Казахстан международными авиарейсами, поделили на три категории согласно постановлению главного государственного санитарного врача РК Айжан Есмагамбетовой от 15 августа "Об ограничительных карантинных мерах и поэтапном их смягчении".

В первой категории - КНР, Южная Корея, Япония, Грузия, Таиланд, Венгрия, Индия, Германия, Чехия, Малайзия, ОАЭ, Беларусь, Турция, Египет, Украина, Нидерланды, Россия. Ограничительные меры - термометрия и анкетирование.

Во второй категории - Польша, Узбекистан, Таджикистан, а также нерегулярные (эвакуационные и чартерные) рейсы из стран третьей категории. Ограничительные меры - термометрия и анкетирование. При наличии справки об отрицательных результатах ПЦР-обследования на COVID-19, с момента получения которой прошло не более пяти суток на момент пересечения государственной границы РК - без ограничений; при отсутствии справки - лабораторное обследование на COVID-19 методом ПЦР по месту пребывания (для иностранных граждан), по месту проживания (для граждан РК) в течение 48 часов со дня прилета с вручением уведомления об обязательности его прохождении или домашний карантин на 14 дней.

В третьей категории оказались все страны, за исключением стран из первой и второй категорий. Ограничительные меры - запрет регулярных рейсов.

Пассажирам, прибывающим в Казахстан из первой категории стран, разрешено въезжать в РК без ПЦР-тестирования.

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