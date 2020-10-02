Прибывших из-за границы без справки о COVID-19 будут изолировать на два дня

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Нур-Султан. 1 октября. Kazakhstan Today - Глава Минздрава Алексей Цой сегодня на брифинге рассказал о том, как в Казахстане будут усиливать карантинные меры на фоне распространения COVID-19 в ряде стран, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе Минздрава, в настоящее время в Казахстане достигнута стабилизация эпидемиологической ситуации по заболеваемости коронавирусной инфекцией. Но при этом наблюдается ухудшение ситуации в других странах.

В этой связи Минздрав вышел с предложением с 5 октября: приостановить возобновление авиасообщений с другими странами; не увеличивать количество рейсов со странами, с которыми возобновлено авиасообщение; сократить число рейсов в Турцию.

По словам Алексея Цоя, для лиц, прибывающих из стран второй категории, предусмотрены обязательные требования, как: термометрия, анкетирование, наличие справки об обследовании на COVID-19 с даты получения которой прошло не более 3 суток. При отсутствии справки прибывшие изолируются в карантинном стационаре до двух суток для проведения лабораторного обследования на COVID-19. Аналогичные требования предлагается применить к лицам, пересекающим госграницу в пунктах пропуска на автопереходах со странами ЕАЭС и Узбекистаном.

Глава Минздрава также сообщил, что в случае второй волны COVID-19 в стране будет развернуто 51 126 коек. До конца октября текущего года планируется завершить возведение 13 модульных инфекционных больниц на 3100 коек в 11 областных центрах и в Алматы, а также отремонтированы два объекта в ВКО и Жамбылской области.

Кроме того, сформирован дополнительный запас лекарственных средств по COVID-19 на 11,4 млрд тенге, почти весь объем препаратов отгружен в регионы. Во всех регионах созданы стабилизационные фонды на общую сумму порядка 13 млрд тенге по наиболее востребованным лекарственным средствам. Кроме того, расширен перечень препаратов на амбулаторном уровне, так введена нозология COVID-19, включающая 5 наименований лекарственных средств.

В свою очередь, вице-министр здравоохранения Ажар Гиният напомнила о том, что ежегодно в осенне-зимний период наблюдается рост вирусных заболеваний верхних дыхательных путей.

По сравнению с прошлым годом за период с января по август 2020 года количество зарегистрированных случаев ОРВИ увеличилось на 35,9% и составило 2 953 511 случаев. В августе текущего года количество зарегистрированных случаев снизилось на 30%. За 4 недели сентября количество зарегистрированных случаев ОРВИ составило 263 775 случаев, тогда как за сентябрь 2019 года зарегистрировано 378 267 случаев", - сообщила Гиният.

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