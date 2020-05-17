Причиной смерти 62-летней жительницы Нур-Султана был не COVID-19

Нур-Султан. 16 мая. Kazakhstan Today - В акимате Нур-Султана сообщили, что причиной смерти 62-летней жительницы Нур-Султана был не коронавирус, передает Kazakhstan Today.

Коронавирусная инфекция и ряд других тяжелых заболеваний являлись сопутствующими", - рассказали в акимате Нур-Султана.

Ранее сообщалось, что смерть наступила от необратимых органических последствий, вызванных прогрессирующей сердечно-сосудистой недостаточностью.

Комиссией по изучению летальных исходов (КИЛИ) у пациентов с положительным анализом на КВИ при управлении общественного здравоохранения города Нур-Султана принято решение не относить данный случай к летальным по причине КВИ", - пояснили в ведомстве.

По словам руководителя управления общественного здравоохранения Нур-Султана Сауле Кисиковой, умершая была врачом в частной клинике.

Она на протяжении десяти дней была дома, занималась самолечением. После этого она вызвала скорую, ее положили в реанимацию в инфекционный блок и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. 18 апреля перевели в Республиканский центр интенсивной терапии. Пациентку лечили согласно протоколу, но, несмотря на реанимационные мероприятия, она скончалась 13 мая", - сообщила Кисикова.

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