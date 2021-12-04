Прилетающие из Египта проведут семь дней на самоизоляции

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НУР-СУЛТАН. 4 ДЕКАБРЯ - По состоянию на 23.59 3 декабря 2021 года в Казахстане подтверждено 974 455 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.
За прошедшие сутки зарегистрировано 686 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в городе Нур-Султане - 103,
в городе Алматы - 59,
в городе Шымкенте - 5,
в Акмолинской области - 61,
в Актюбинской области - 9,
в Алматинской области - 26,
в Атырауской области - 7,
в ВКО - 40,
в Жамбылской области - 8,
в ЗКО - 15,
в Карагандинской области - 98,
в Костанайской области - 77,
в Кызылординской области - 6,
в Мангистауской области - 5,
в Павлодарской области - 83,
в СКО - 79,
в Туркестанской области - 5.
В Казахстане 1122 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровело 940 688 человек от COVID-19, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
На 4 декабря лечение от КВИ продолжают получать 24 326 человек (21 013 КВИ+ и 3 313 КВИ-), из них: в стационарах находится 4994 пациентов, на амбулаторном уровне - 19 332 пациента.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 349 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 96 пациентов, на аппарате ИВЛ - 60 пациентов.
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 3 декабря 2021 года зарегистрировано 12 754 летальных случая от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 2 декабря 2021 года от КВИ+ скончались 20 человек.
2 декабря 2021 года зафиксировано 112 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и 214 человек выздоровело. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 82 860, летальных случаев - 5161, выздоровевших - 74 386.
В "красной" зоне: Северо-Казахстанская область.
В "желтой" зоне: Нур-Султан, Акмолинская, Карагандинская, Павлодарская, Костанайская области.
В "зеленой" зоне: Алматы, Шымкент, Атырауская, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Восточно-Казахстанская области.
На 3 декабря 2021 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 8 771 142 человек, 2-м компонентом провакцинировано 8 166 067 человек.
3 декабря 2021 году I-м компонентом вакцины "Pfizer" провакцинировано 118 991 человек. Из них: подростки - 94 545, беременные женщины - 7317, кормящие женщины - 17 129.