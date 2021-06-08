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Приложение "Путешествуй без COVID" теперь доступно для казахстанцев

07.06.2021 12529
Приложение "Путешествуй без COVID" теперь доступно для казахстанцев
Фото из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 7 ИЮНЯ - С 7 июня, приложение "Путешествуй без COVID" доступно для казахстанцев. Об этом сообщил министр цифрового развития Казахстана Багдат Мусин в своем аккаунте в Twitter, передаёт KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Напомним, что 18 мая вице-министр торговли и интеграции Республики Казахстан Жанель Кушукова рассказала о ходе работ по присоединению Казахстана к приложению "Путешествую без COVID-19". По словам вице-министра МТИ, планируется закончить работу по присоединению казахстанской базы данных к приложению до конца первого полугодия 2021 года. 
 
Платформа "Путешествую без COVID-19" в ЕАЭС разработана Евразийским банком развития. Гражданам, планирующим поездку в страны ЕАЭС, необходимо установить мобильное приложение, разработанное в рамках проекта, которое позволяет выбрать вид транспорта и страну, куда планируется прибыть. После регистрации в приложении пользователю направляется информация о действующих ограничениях и правилах в стране прибытия/убытия на дату планируемой поездки, предоставляется список верифицированных лабораторий и возможность записи на прием в лабораторию для сдачи тестов. Отмечается, что результаты ПЦР-тестов должны быть не более трехдневной давности. 
 

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