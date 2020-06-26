Приоритет в тестировании на COVID-19 в Алматы будут отдавать людям из группы риска

Алматы. 25 июня. Kazakhstan Today - Руководитель управления общественного здоровья Алматы Камалжан Надыров на брифинге в СЦК прокомментировал ситуацию с лабораторной диагностикой в городе, передает Kazakhstan Today.

Все лаборатории на сегодня ведут бесперебойный, трехмесячный круглосуточный трудовой режим. Лаборатории должны соблюдать санитарный режим и требования к биобезопасности, соответственно, должны проводить планово санитарную обработку в целях исключения накопления вирусных частиц на рабочих поверхностях и исключения контаминации, влекущие "ложноположительные результаты". И, несмотря на высокую потребность сегодня в тестировании, лаборатории не могут не закрыться на плановую санитарную обработку. Среди вирусологов имеются случаи регистрации заболеваемости, но имеется кадровый запас и пополнение новыми специалистами за счет мобилизации из других организаций. Имеет место необходимость проведения технических работ в целях профилактики поломок оборудования. На текущей неделе работа будет возобновлена, также нами введена в эксплуатацию мобильная лаборатория, подаренная городу Фондом Булата Утемуратова. Она оборудована самыми современными анализаторами. Данная лаборатория может проводить до 1000 тестов и в будущем есть возможность увеличить мощности до 5000 исследований в сутки", - сказал Надыров.

Тут важно отметить то, что независимо, есть ли у пациентов на руках результат теста или нет, при наличии характерной клинической картины коронавируса, мы, согласно новому клиническому протоколу диагностики и лечения, начинаем терапию, не дожидаясь результата тестирования. Это позволяет нам контролировать процесс лечения и не допускать грозных осложнений", - сказал глава управления.

По его словам, для исключения подобных сбоев с тестированием в будущем, прорабатывается вопрос по наращиванию текущих мощностей и открытию новых лабораторий путем привлечения частных поставщиков.

Также хотел бы отметить то, что сегодня многие хотят провериться просто так, так сказать, "для себя". Тут я хочу отметить, что с учетом высокого риска заразиться, нет смысла просто так сдавать тестирование, тем самым создавая очередь и снижая доступность к этой диагностической услуге для лиц, которым действительно нужно сдать тест. Тест - это не лечение и в первую очередь должны тестироваться лица из группы риска, из числа близких контактов, люди, готовящиеся к оперативным вмешательствам и так далее. В этой связи нами будут пересмотрены подходы в тестировании в части определения приоритетности тестирования для лиц, кому это необходимо в первую очередь", - подчеркнул Надыров.





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