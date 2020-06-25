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Приостановлена плановая госпитализация и профилактическая работа организаций ПМСП Алматы

24.06.2020, 18:04 7264
Приостановлена плановая госпитализация и профилактическая работа организаций ПМСП Алматы
Алматы. 24 июня. Kazakhstan Today - Приостановлена плановая госпитализация и профилактическая работа организаций ПМСП Алматы, передает Kazakhstan Today. 
 
Как сообщили в управлении общественного здравоохранения города, приостанавливаются профилактические осмотры, скрининги, плановая стоматологическая помощь, медицинская реабилитация, услуги по охране здоровья обучающихся (школьная медицина), мероприятия по здоровому образу жизни, платные медосмотры, медико-социальная поддержка, психологическая помощь, оформление документов на медико-социальную экспертизу. 
 
В ведомстве отметили, что срок длительности приостановления будет зависеть от эпидемиологической ситуации.
 

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