Алматы. 13 июня. Kazakhstan Today - Приостановлена работа кондитерской фабрики "Рахат", сообщили в акимате города Алматы, передает Kazakhstan Today.

В связи с выявлением бессимптомных носителей коронавирусной инфекции приостановлена работа кондитерской фабрики "Рахат". Первоначально было выявлено 8 человек, которые не были допущены на рабочее место в связи с фиксацией тепловизором высокой температуры", - сообщили в акимате.

По данным ведомства, проведено тестирование 1450 сотрудников.

Выявляются преимущественно бессимптомные. В связи с этим сотрудники в соответствии с требованиями постановления главного государственного санитарного врача РК отправлены на домашний карантин. Администрация фабрики самостоятельно приостановила эксплуатацию до 15 июня. Районным управлением ДККБТУ выдано постановление о приостановлении эксплуатации до полного завершения противоэпидемических мероприятий", - отметили в акимате.

Напомним, на сегодняшний день в городе Алматы зарегистрирован 3051 случай заражения коронавирусной инфекцией и 615 бессимптомных случаев.

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