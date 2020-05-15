Прирост заболеваемости COVID-19 в Казахстане за прошедшие сутки составил 2,8%

Нур-Султан. 14 мая. Kazakhstan Today - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 154 новых случаев заражения COVID-19, передает Kazakhstan Today.

По информации оперштаба Госкомиссии, в Казахстане выявлено 154 новых случаев заражения коронавирусом, прирост заболеваемости составил 2,8%:

в городе Нур-Султане - 30 (2,7%);

в городе Алматы - 50 (3,1%);

в городе Шымкенте - 5 (2,0%);

в Актюбинской области - 8 (4,5%);

в Алматинской области - 7 (3,8%);

в Атырауской области - 25 (5,8%);

Восточно-Казахстанской области - 3 (5,8%);

Жамбылской области - 1 (0,5%);

Западно-Казахстанской области - 6 (2,3%);

Карагандинской области - 4 (2,0%);

Мангистауской области - 8 (6,2%);

Павлодарской области - 1 (0,6%);

Туркестанской области - 6 (3,2%).

Всего в стране выявлен 5571 заболевший. Излечились от КВИ 2363 человека. Скончались 32.





Напомним, 11 марта текущего года Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку заболевания COVID-19 пандемией.





По последним данным, число зараженных в мире превысило 4,429 млн человек. Выздоровели более 1,658 млн человек, погибли более 298 тыс.





Из-за пандемии COVID-19 в Казахстане был введен режим чрезвычайного положения, продлившийся с 16 марта до 11 мая. Карантинные ограничения будут сниматься постепенно.

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