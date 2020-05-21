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Прирост заболеваемости коронавирусом в Казахстане за прошедшие сутки составил 3,2%

20.05.2020, 09:36 18928
Нур-Султан. 20 мая. Kazakhstan Today - Прирост заболеваемости коронавирусом за прошедшие сутки составил 3,2%, выявлено 218 заболевших, передает Kazakhstan Today. 
 
По информации оперштаба Госкомиссии, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 218 заболевших коронавирусной инфекцией. Прирост заболеваемости составил 3,2%. 
 
В разрезе регионов:
 
город Нур-Султан - 32 (2,5%);
 
город Алматы - 37 (2,0%);
 
город Шымкент - 50 (11,4%);
 
Атырауская область - 23 (3,0%);
 
Костанайская область - 12 (12,2%);
 
Туркестанская область - 5 (2,1%);
 
Карагандинская область - 24 (9,1%);
 
Западно-Казахстанская область - 10 (3,0%);
 
Кызылординская область - 5 (2,0%);
 
Алматинская область - 7 (3,3%);
 
Жамбылская область - 9 (4,3%);
 
Мангистауская область - 1 (0,6%);
 
Актюбинская область - 3 (1,3%).
 
Всего в стране выявлено 6969 заболевших.
 
Кроме того, за прошедшие сутки от КВИ излечилось 129 человек. Всего в стране 3598 выздоровевших.
 
Между тем число заразившихся COVID-19 в мире превышает 4,986 млн человек, скончалось более 324 тыс., 1,958 млн выздоровели.
 

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