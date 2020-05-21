Прирост заболеваемости коронавирусом в Казахстане за прошедшие сутки составил 3,2%

Нур-Султан. 20 мая. Kazakhstan Today - Прирост заболеваемости коронавирусом за прошедшие сутки составил 3,2%, выявлено 218 заболевших, передает Kazakhstan Today.

По информации оперштаба Госкомиссии, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 218 заболевших коронавирусной инфекцией. Прирост заболеваемости составил 3,2%.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 32 (2,5%);

город Алматы - 37 (2,0%);

город Шымкент - 50 (11,4%);

Атырауская область - 23 (3,0%);

Костанайская область - 12 (12,2%);

Туркестанская область - 5 (2,1%);

Карагандинская область - 24 (9,1%);

Западно-Казахстанская область - 10 (3,0%);

Кызылординская область - 5 (2,0%);

Алматинская область - 7 (3,3%);

Жамбылская область - 9 (4,3%);

Мангистауская область - 1 (0,6%);

Актюбинская область - 3 (1,3%).

Всего в стране выявлено 6969 заболевших.

Кроме того, за прошедшие сутки от КВИ излечилось 129 человек. Всего в стране 3598 выздоровевших.

Между тем число заразившихся COVID-19 в мире превышает 4,986 млн человек, скончалось более 324 тыс., 1,958 млн выздоровели.

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