Прирост заболеваемости коронавирусом в Казахстане за прошедшие сутки составил 3,2%

Нур-Султан. 20 мая. Kazakhstan Today - Прирост заболеваемости коронавирусом за прошедшие сутки составил 3,2%, выявлено 218 заболевших, передает Kazakhstan Today.
По информации оперштаба Госкомиссии, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 218 заболевших коронавирусной инфекцией. Прирост заболеваемости составил 3,2%.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 32 (2,5%);
город Алматы - 37 (2,0%);
город Шымкент - 50 (11,4%);
Атырауская область - 23 (3,0%);
Костанайская область - 12 (12,2%);
Туркестанская область - 5 (2,1%);
Карагандинская область - 24 (9,1%);
Западно-Казахстанская область - 10 (3,0%);
Кызылординская область - 5 (2,0%);
Алматинская область - 7 (3,3%);
Жамбылская область - 9 (4,3%);
Мангистауская область - 1 (0,6%);
Актюбинская область - 3 (1,3%).
Всего в стране выявлено 6969 заболевших.
Кроме того, за прошедшие сутки от КВИ излечилось 129 человек. Всего в стране 3598 выздоровевших.
Между тем число заразившихся COVID-19 в мире превышает 4,986 млн человек, скончалось более 324 тыс., 1,958 млн выздоровели.
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