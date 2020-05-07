Прирост заболеваемости КВИ в Казахстане за три дня составил не более 4%

Нур-Султан. 6 мая. Kazakhstan Today - Сегодня в СЦК состоялась онлайн-пресс-конференция, посвященная текущей ситуации по коронавирусной инфекции в стране, передает Kazakhstan Today.

По информации председателя Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Тимура Султангазиева, по республике зарегистрировано 4298 случаев заражения коронавирусной инфекцией, вылечено 1279 пациентов, на стационарном лечении находятся 2897 граждан.

Из них 85% - в удовлетворительном состоянии, 14% - в состоянии средней степени тяжести. 25 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 6 пациентов находятся в крайне тяжелом состоянии. На искусственной вентиляции легких находятся 7 пациентов", - сказал Султангазиев.

Напомним, в Казахстане за период эпидемии умерло 30 пациентов . Установлено 59 204 контактных лица, 98% из которых определены и изолированы. За прошедшие сутки было зарегистрировано 156 новых случаев заражения коронавирусной инфекции.





За прошедшие 2 недели следует отметить стабилизацию прироста заболеваемости КВИ - не более 7%, а за последние 3 дня прирост не более 4%", - отметил Т. Султангазиев.

По его словам, 57% случаев выявлено в ходе активного проведения скрининговых исследований определенных групп населения, 36% - по итогам обращения за медицинской помощью, 7% - завозные случаи.

При этом мощность проведения тестирования увеличена до 19 тысяч граждан в сутки. Предполагается, что до конца месяца она будет увеличена до 25 тысяч граждан.

Как отметил Султангазиев, предпосылки для продления карантина в Казахстане есть, но этот вопрос будет решать госкомиссия и главный санитарный врач. При этом очень важно продолжить соблюдение карантина казахстанцами, чтобы снизить распространение КВИ.

Что касается вероятности второй волны эпидемии КВИ осенью этого года, ее Султангазиев также не исключил, отметив, что такие гарантии никто дать не сможет.

Напомним, 11 марта текущего года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку заболевания COVID-19 пандемией. По последним данным, число зараженных в мире превысило 3,7 млн человек. Выздоровели более 1 млн 245 тыс. человек, погибли более 258 тысяч.

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