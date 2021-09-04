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НУР-СУЛТАН. 3 СЕНТЯБРЯ - Привитые в 10 раз реже заболевают коронавирусом по сравнению с непривитыми, сообщает КДЛ "ОЛИМП", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Клинико-диагностическая лаборатория "ОЛИМП" проанализировала долю привитых среди пациентов с положительным результатом ПЦР-теста на коронавирус SARS-CoV-2.

В августе 2021 года в Нур-Султане ПЦР-тест на коронавирус SARS-CoV-2 сдали 28 275 человек, в их числе 19 130 человек непривитых и 9145 привитых пациентов.

Среди невакцинированных положительный результат ПЦР-теста на коронавирус получили 19,8% пациентов, или 3782 человека. Среди вакцинированных положительный результат обнаружен только у 1,8%, или у 167 человек. Причем в числе привитых есть пациенты, получившие пока только одну дозу вакцины, а также бессимптомные носители вируса, которые проходили тестирование для поездок за рубеж, предъявления результата по месту работы и не имели клинических проявлений болезни", - сообщил генеральный директор ТОО "КДЛ ОЛИМП" Ерлан Сулейменов.

Руководитель сети КДЛ "ОЛИМП" подчеркнул, что эти результаты свидетельствуют об эффективности кампании по вакцинации населения.

Наш анализ показывает, что привитые в 10 раз реже заболевают коронавирусом по сравнению с непривитыми (1,8% против 19,8%). Мы видим, что вакцины действительно эффективны в профилактике заболеваемости, так как доля привитых пациентов в числе инфицированных коронавирусом минимальна", - говорит генеральный директор ТОО "КДЛ ОЛИМП".

По состоянию на 2 сентября 2021 года в Казахстане 1-м компонентом вакцины против коронавирусной инфекции провакцинировано 6 748 762 человек, 2-м компонентом провакцинировано 5 559 692 человек.

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