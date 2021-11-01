Прививка при постковидном синдроме может усилить иммунитет

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МОСКВА. 31 ОКТЯБРЯ - Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург допустил, что вакцинация от коронавируса при постковидном синдроме может улучшить состояние пациента, передает KAZAKHSTAN TODAY.





В разговоре с РИА Новости Александр Гинцбург прокомментировал ситуацию.





До сих пор плохо понятно, чем обусловлен постковидный синдром. Наверное, одна из причин – циркуляция иммунных комплексов, которые способны вызывать различные воспаления, они забивают почки и другие органы. Поэтому дополнительное усиление иммунитета приводит к тому, что этих иммунных комплексов становится меньше, и если это действительно так, то я не исключаю такой эффект", - пояснил специалист, отвечая на вопрос, действительно ли вакцинация при постковидном синдроме может помочь улучшить состояние пациента.





При этом он подчеркнул, что пока никаких экспериментальных работ на эту тему не было, вопрос требует углубленного изучения.





Кроме того, глава центра, разработавшего вакцины, сообщил, что чиновники Европейского агентства лекарственных средств (EMA) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отказываются замечать успехи российской вакцины от коронавируса "Спутник V".





Прививочная кампания показала, что "Спутник V" блестяще справляется с защитой организма от широкого спектра штаммов коронавируса. Однако чиновники EMA и отчасти ВОЗ не хотят этого видеть", - заявил Гинцбург в интервью газете " Вечерняя Москва ".





Он также отметил, что различия в европейских и российском законодательствах также порождают задержки в одобрении препарата.





Спутник V" был зарегистрирован в России 11 августа 2020 года и стал первой в мире официально зарегистрированной вакциной от коронавируса. Сейчас препарат зарегистрирован в 70 странах с общим населением 4 млрд человек.





Российский препарат до сих пор не получил разрешения ЕМА для использования на территории Евросоюза. В отношении этой российской вакцины позиция Еврокомиссии остается неизменной с начала работы системы COVID-сертификатов ЕС в начале июля. Государства сообщества, которые используют "Спутник V" (например, Венгрия), имеют право выдавать на него европейские цифровые сертификаты вакцинации, однако остальные страны ЕС могут по собственному усмотрению принимать или не принимать эти документы.





1 октября министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко после встречи с генеральным директором ВОЗ Тедросом Аданомом Гебрейесусом заявил, что все препятствия для регистрации "Спутника V" всемирной организацией устранены.





На данный момент ВОЗ рекомендовала для экстренного применения 7 вакцин, на разных стадиях изучения находятся заявки на одобрение еще 13 препаратов, включая "Спутник V" и "Эпиваккорону".