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Прививка при постковидном синдроме может усилить иммунитет

31.10.2021, 13:24 78733
Прививка при постковидном синдроме может усилить иммунитет
Фото: Gustavo Fring: Pexels
МОСКВА. 31 ОКТЯБРЯ - Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург допустил, что вакцинация от коронавируса при постковидном синдроме может улучшить состояние пациента, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В разговоре с РИА Новости Александр Гинцбург прокомментировал ситуацию.

До сих пор плохо понятно, чем обусловлен постковидный синдром. Наверное, одна из причин – циркуляция иммунных комплексов, которые способны вызывать различные воспаления, они забивают почки и другие органы. Поэтому дополнительное усиление иммунитета приводит к тому, что этих иммунных комплексов становится меньше, и если это действительно так, то я не исключаю такой эффект", - пояснил специалист, отвечая на вопрос, действительно ли вакцинация при постковидном синдроме может помочь улучшить состояние пациента.


При этом он подчеркнул, что пока никаких экспериментальных работ на эту тему не было, вопрос требует углубленного изучения.

Кроме того, глава центра, разработавшего вакцины, сообщил, что чиновники Европейского агентства лекарственных средств (EMA) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отказываются замечать успехи российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

Прививочная кампания показала, что "Спутник V" блестяще справляется с защитой организма от широкого спектра штаммов коронавируса. Однако чиновники EMA и отчасти ВОЗ не хотят этого видеть", - заявил Гинцбург в интервью газете "Вечерняя Москва".


Он также отметил, что различия в европейских и российском законодательствах также порождают задержки в одобрении препарата.

Спутник V" был зарегистрирован в России 11 августа 2020 года и стал первой в мире официально зарегистрированной вакциной от коронавируса. Сейчас препарат зарегистрирован в 70 странах с общим населением 4 млрд человек.


Российский препарат до сих пор не получил разрешения ЕМА для использования на территории Евросоюза. В отношении этой российской вакцины позиция Еврокомиссии остается неизменной с начала работы системы COVID-сертификатов ЕС в начале июля. Государства сообщества, которые используют "Спутник V" (например, Венгрия), имеют право выдавать на него европейские цифровые сертификаты вакцинации, однако остальные страны ЕС могут по собственному усмотрению принимать или не принимать эти документы.

1 октября министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко после встречи с генеральным директором ВОЗ Тедросом Аданомом Гебрейесусом заявил, что все препятствия для регистрации "Спутника V" всемирной организацией устранены. 

На данный момент ВОЗ рекомендовала для экстренного применения 7 вакцин, на разных стадиях изучения находятся заявки на одобрение еще 13 препаратов, включая "Спутник V" и "Эпиваккорону".
 

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Сводка эпидситуации в РК: за сутки 1395 новых случаев заболевания COVID-19

01.11.2021, 08:36 22249
Сводка эпидситуации в РК: за сутки 1395 новых случаев заболевания COVID-19
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 1 НОЯБРЯ - По состоянию на 23.59 31 октября 2021 года в Казахстане подтверждено 940 612 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 1395 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
в городе Нур-Султане - 151;
 
в городе Алматы - 206;
 
в городе Шымкенте - 9;
 
в Акмолинской области - 120;
 
в Актюбинской области - 37;
 
в Алматинской области - 86;
 
в Атырауской области - 20;
 
в ВКО - 95;
 
в Жамбылской области - 7;
 
в ЗКО - 29;
 
в Карагандинской области - 138;
 
в Костанайской области - 115;
 
в Кызылординской области - 26;
 
в Мангистауской области - 2;
 
в Павлодарской области - 198;
 
в СКО - 143;
 
в Туркестанской области - 13.
 
В Казахстане за сутки 1730 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровело 887 705 человек от COVID-19, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
На 1 ноября лечение от КВИ продолжают получать 46 492 человека (40 793 КВИ+ и 5 699 КВИ-), из них: в стационарах находится 8412 пациентов, на амбулаторном лечении - 38 080 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
 
- в тяжелом состоянии - 590 пациентов,
 
- в состоянии крайней степени тяжести - 149 пациентов,
 
- на аппарате ИВЛ - 94 пациента.
 
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 31 октября 2021 года зарегистрировано 12 114 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 30 октября от КВИ+ скончались 18 человек.
 
30 октября 2021 года зафиксировано 28 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, один человек умер, 57  выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 79 652, летальных случаев - 5036, выздоровевших - 68 917. 
 
На 1 ноября 2021 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 8 300 105 человек, вторым компонентом - 7 500 328 человек.
 
В "красной" зоне: Костанайская, Павлодарская, Акмолинская, Северо-Казахстанская области. 
 
В "желтой" зоне: Нур-Султан, Алматы, Актюбинская, Карагандинская, Кызылординская, Восточно-Казахстанская области.
 
В "зеленой" зоне: Шымкент, Атырауская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Мангистауская области.
 

Сводка эпидситуации в Казахстане: почти 600 пациентов в тяжелом состоянии

31.10.2021, 09:07 92449
Сводка эпидситуации в Казахстане: почти 600 пациентов в тяжелом состоянии
Фото: Miguel A. Padrinan: Pexels
НУР-СУЛТАН. 31 ОКТЯБРЯ - За минувшие сутки в Казахстане выявили 1526 новых случаев коронавируса, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По регионам:
 
Алматы - 221;
 
Павлодарская область - 217;
 
Северо-Казахстанская область - 162;
 
Карагандинская область - 151;
 
Нур-Султан - 135;
 
Костанайская область - 130;
 
Акмолинская область - 127;
 
Алматинская область - 103;
 
Восточно-Казахстанская область - 53;
 
Западно-Казахстанская область - 42;
 
Актюбинская область - 37;
 
Шымкент - 35;
 
Туркестанская область - 33;
 
Кызылординская область - 27;
 
Жамбылская область - 22;
 
Атырауская область - 21;
 
Мангистауская область - 10.
 
Всего с начала пандемии заболели 939 217 человек. За минувшие сутки умерли 17 пациентов, всего с начала пандемии - 12 096.
 
Коронавирусной пневмонией за сутки заболели 134 человека, умерли двое. Всего с 1 августа заболели 79 624 человека, умерли 5035. 
 
Проходят лечение 46 875 человек. В тяжелом состоянии - 599; в состоянии крайней степени тяжести - 152; на аппаратах ИВЛ - 99.
 

Гинцбург пояснил, почему вакцинированные могут снова заболеть COVID-19

30.10.2021, 13:16 130384
МОСКВА. 30 ОКТЯБРЯ - Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что привитые от COVID-19 могут заболеть из-за характера штамма Дельта, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Вакцинированные от коронавирусной инфекции могут заболеть, поскольку штамм Дельта обладает особым характером взаимодействия с организмом, рассказал РИА Новости Гинцбург.
 

Привитые заражаются, потому что при Дельта-штамме клетки памяти не успевают сработать. Дельта-штамм изменил характер взаимодействия с клетками и существует внутри клеток. Вирус успевает проникнуть в клетки на фоне низкого уровня антител", - пояснил ученый.

 
Гинцбург отметил, что, как правило, через шесть-восемь месяцев у переболевших начинает падать титр антител, но сохраняются клетки памяти, однако они начинают вырабатывать антитела на второй-четвертый день после заражения, что слишком поздно. Вирус распространяется из одной клетки в другую, не выходя из них, и накапливается в очень больших количествах.
 
Он подчеркнул, что именно поэтому в крови нужно постоянно иметь высокий уровень антител, то есть раз в полгода ревакцинироваться.
 
Напомним, Александр Гинцбург сообщил, что шесть месяцев - оптимальный срок для ревакцинации и хорошего ответа иммунной системы на препарат.
 
Как сообщалось ранее, директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи заявил, что вакцина "Спутник V" и ревакцинация ее назальной формой обеспечат 100-процентную защиту от COVID-19.
 

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