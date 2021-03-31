Продажа вакцин от КВИ в Казахстане не разрешена - Цой

НУР-СУЛТАН. 30 МАРТА - В ходе брифинга в СЦК министр здравоохранения Алексей Цой рассказал о проведении платной вакцинации в Казахстане, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На данный момент у нас официально завезены в Казахстан и произведены вакцины, которые используются в государственном обороте. Частные клиники, которые участвуют в системе ОСМС, имеют договор с фондом, они также на бесплатной основе проводят вакцинацию тех лиц, которые подлежат. Если есть прецеденты продажи этих вакцин, я прошу проинформировать. Потому что на данный момент продажа таких вакцин официально в Казахстане не разрешена", - сказал Алексей Цой.

Сегодня Минздрав работает, чтобы увеличить доступ к вакцинам на коммерческом рынке.

Ранее министр здравоохранения Алексей Цой озвучил данные по эпидобстановке в целом по стране. За последние две недели уровень заболеваемости КВИ вырос в 1,5 раза за счет роста заболеваемости в городах Алматы, Нур-Султан, Шымкент, Актюбинской и Алматинской области. Он также рассказал , введут ли локдаун в стране.

По состоянию на 23.59 29 марта в Казахстане зарегистрировано 243 318 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. За прошедшие сутки зарегистрировано 1445 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в стране подтверждено 243 318 случаев.

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