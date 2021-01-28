Профессор рассказал об особенностях отечественной вакцины от коронавируса

Нур-Султан. 27 января. Kazakhstan Today - Профессор Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности Берик Хайруллин рассказал, чем казахстанская вакцина от коронавируса отличается от иностранных аналогов, передает Kazakhstan Today.

По словам профессора, НИИ имеет многолетний опыт в технологии изготовления иммунобиологических препаратов для здравоохранения страны.

Это уже наша пятая инактивированная вакцина, и этот опыт нам помог в ее разработке. Она инактивированная, то есть делается из целого вируса, соответственно, потом добавляется адъювант", - сказал Берик Хайруллин корреспонденту МИА "Казинформ" .

Он также рассказал об отличиях QazCovid-in от иностранных аналогов.

К примеру, американская вакцина сделана на основе МНК-технологий, это совсем другая вакцина. Российская вакцина - векторная, там используется аденовирус человека, куда вживляются те или иные белки коронавируса, которые должны обеспечить иммунитет. Английская вакцина сделана на основе аденовируса обезьян. Все это разные технологии", - отметил спикер.

Профессор отметил, что россияне создали уже три вакцины - вторая субъединичная, третья тоже инактивированная.

Китайская сторона разработала три инактивированные вакцины. Это самая проверенная и технологически, и клинически платформа для изготовления вакцин", - добавил Хайруллин.

В Министерстве образования и науки РК заверили, что платформа инактивированной вакцины достаточно известна и безопасна. Все компоненты большинство граждан получали ранее в составе других вакцин. Единственным новым компонентом является инактивированный вирус.





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