Производство российской вакцины "Спутник V" запускают в Казахстане

Нур-Султан. 5 декабря. Kazakhstan Today - Министерство здравоохранения РК и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подписали соглашение о сотрудничестве для проведения процедуры регистрации, а также производства и распространения первой в мире зарегистрированной вакцины против коронавируса "Спутник V" , передает Kazakhstan Today.

Накануне соглашение подписали министр здравоохранения РК Алексей Цой и генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

После того, как регулирующие органы Республики Казахстан проведут необходимые процедуры, Российская Федерация произведет трансфер технологии и поставит субстанцию для производства не менее 2 млн доз вакцины "Спутник V" на территории страны.

Президент Касым-Жомарт Токаев с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным договорились о строительстве завода по производству вакцины "Спутник V" на территории Республики Казахстан. Уверен, данное соглашение придаст импульс двусторонним отношениям, а также позволит быстрее справиться с пандемией коронавирусной инфекции", - сказал А. Цой.

Благодаря соглашению между РФПИ и Республикой Казахстан население страны получит доступ к вакцине против коронавируса с эффективностью более 91%, созданной на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека. Выпуск вакцины "Спутник V" , который будет налажен на территории Казахстана, позволит сократить логистические издержки и обеспечить поставки вакцины в медицинские учреждения в короткие сроки. Кроме того, расширится обмен технологическим, научным и медицинским опытом между нашими странами", - отметил К. Дмитриев.

По данным Минздрава РК, в настоящее время одобрена и проводится фаза III клинических исследований вакцины "Спутник V" в Республике Беларусь, ОАЭ, Венесуэле и ряде других стран, а также фаза II-III в Индии. Заявки на приобретение свыше 1,2 млрд доз поступили более чем от 50 стран. Вакцина для поставок на зарубежные рынки будет производиться международными партнерами РФПИ в Индии, Бразилии, Китае, Южной Корее и четырех других странах.

24 ноября НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи и РФПИ объявили о позитивных результатах второго промежуточного анализа данных Фазы III крупнейшего в истории России двойного слепого рандомизированного плацебо-контролируемого клинического пострегистрационного исследования вакцины против коронавируса "Спутник V" при участии 40 000 добровольцев.

Промежуточные результаты исследования в очередной раз показали высокую эффективность вакцины "Спутник V", первой в мире зарегистрированной вакцины против коронавируса, созданной на хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека. Оценка эффективности осуществлялась среди 18 794 добровольцев на 28-й день после получения первой инъекции (7-й день после получения второй инъекции) вакцины или плацебо по достижении второй контрольной точки в соответствии с Протоколом клинического исследования. По итогам анализа эффективность "Спутник V" составила 91,4%", - уточнили в пресс-службе Минздрава.





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