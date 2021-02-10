Производство вакцины "Спутник V" на базе КФК нерентабельно - цена покрывает только производственные затраты

Нур-Султан. 9 февраля. Kazakhstan Today - Межведомственная комиссия по нераспространению COVID-19 представила информацию о производстве вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" на базе Карагандинского фармацевтического комплекса, передает Kazakhstan Today.

Решение о производстве вакцины на мощностях Карагандинского фармацевтического комплекса (КФК) принято в результате инспекций и посещения казахстанских фармацевтических предприятий комиссией Министерства здравоохранения РК и Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). По данным экспертов, КФК оказался наиболее подготовленным к производству готовой формы вакцины из российской субстанции. Технический аудит, проведенный специалистами РФПИ, подтвердил соответствие производственной площадки всем требованиям для выпуска готовой формы вакцины от коронавируса. Сегодня КФК является первым и пока единственным фармпредприятием в РК, специализирующимся на производстве биотехнологических препаратов в соответствии с международным стандартом GMP, имеет всю необходимую инфраструктуру, оснащено технологическим и лабораторным оборудованием ведущих мировых производителей", - сообщили в МВК.

Отмечается, что в рамках производства российской вакцины "Спутник V" КФК сотрудничает с РФПИ - владельцем лицензий на производство вакцины.

Мы выпускаем готовую вакцину из поставляемого РФПИ сырья (фармацевтической субстанции). КФК осуществляет двойной выходной контроль качества в собственной лаборатории и лаборатории разработчика вакцины - Научно-исследовательского Института имени Гамалеи в Москве. После прохождения строгого контроля вакцина поставляется Единому дистрибьютору Министерства здравоохранения РК. В наши задачи входит и дальнейшее сопровождение препарата - фармаконадзор: мониторинг нежелательных явлений, сбор, анализ рекламаций и жалоб пациентов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что производство вакцины от COVID-19 на базе КФК - стратегически важный социальный проект, имеющий приоритетное значение для населения Казахстана. Это производство не является высокорентабельным, так как цена реализации покрывает только производственные затраты. Однако главная цель производства вакцины - это не коммерческая выгода, а вклад в стабилизацию эпидемиологической ситуации в нашей стране в период пандемии. Именно поэтому и было принято решение о выпуске вакцины на особых условиях, то есть без учета прибыли.

Проект является результатом межгосударственных договоренностей, курируется правительствами двух стран и Министерством здравоохранения РК. Между МЗ РК и РФПИ подписан меморандум о поставке 2 млн доз российской вакцины. В соответствии с достигнутыми договоренностями, запланировано производство необходимого объема вакцины в срок до июня 2021 года. В настоящий момент между МЗ РК и КФК ведется работа по заключению соответствующего соглашения", - напомнили в МВК.





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