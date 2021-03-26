Промышленное производство третьей вакцины от COVID-19 стартовало в России

МОСКВА. 25 МАРТА - В России началось промышленное производство третьей по счету вакцины от коронавируса "КовиВак", зарегистрированной в конце февраля, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Центр имени Чумакова запустил промышленное производство вакцины от коронавируса "КовиВак".

КовиВак" выпускается в форме суспензии для внутримышечного введения. В ближайшее время препарат должен поступить в гражданский оборот и появится в регионах страны, пишет РБК .

Разработка центра Чумакова считается классической, сделана по тем технологиям, которые нам знакомы. У центра большой опыт производства вакцин, опыт. Это инвактивированная вакцина. Ее преимущество в том, что она понятна", - заявил во время открытия производства глава Министерства образования и науки РФ Валерий Фальков.

Он отметил, что центр Чумакова производит вакцину по полному циклу.

На этой площадке планируется произвести до 10 млн доз вакцины в год, центр рассматривает в качестве индустриального партнера для масштабирования производства компанию "Нанолек", - добавил он.

Промышленное производство вакцины началось до завершения третьей фазы ее испытаний. Фальков сообщил, что разработчики сейчас готовят документы для проведения этой стадии к подаче в Минздрав.

Генеральный директор центра Чумакова, член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов рассказал, что в третьей фазе испытаний препарата будут участвовать 3 тыс. добровольцев с сопутствующими заболеваниями: онкологическими, аутоиммунными, сахарным диабетом.

Завершить третью стадию испытаний мы планируем в течение полугода. То есть осенью мы планируем подать документы в ВОЗ. Мы наблюдаем также за добровольцами, участниками первых фаз испытаний. Мы хорошо оцениваем их уровень антител, но окончательно вскрыть данные мы сможем только после полного завершения всех фаз исследования", - сообщил он.

В Минздраве РФ предупреждали, что "КовиВак" следует использовать с осторожностью при заболеваниях печени, почек, заболеваниях ЦНС, сердечно-сосудистой системы, ЖКТ и других. Вакцина вводится исключительно внутримышечно и используется только для людей, старше 18 лет. Среди основных противопоказаний препарата: серьезная поствакцинальная реакция или осложнение на любую предыдущую вакцинацию; тяжелая аллергия, проявляющаяся в виде анафилактического шока; беременность и период грудного вскармливания.

Суть действия вакцины "КовиВак" заключается в том, что она имитирует природный процесс борьбы организма с вирусом в целом, а не только блокирует его S-белок, рассказывал замгендиректора центра Чумакова Константин Чернов.

В отличие от синтетических или векторных вакцин мы берем вакцинный штамм, нарабатываем его в промышленных количествах, после чего химически инактивируем его. "Мертвые" вирусные частицы, которые содержатся в вакцине, уже не в состоянии нанести организму человека никакого вреда, но в состоянии вызвать у него развитие иммунитета", - объяснял он.

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