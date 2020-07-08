Нур-Султан. 7 июля. Kazakhstan Today - Противовирусные и жаропонижающие лекарства появятся в аптеках в кратчайшие сроки. Об этом сегодня на брифинге в СЦК сообщил министр здравоохранения Алексей Цой, передает Kazakhstan Today.

Лекарственные средства в упрощенном порядке со складов поступают в оптовые компании. В дальнейшем будут реализовываться непосредственно в розничные точки продаж лекарственных средств . Барьер, который был, мы устранили. В кратчайшие сроки лекарства будут на рынке", - сказал глава Минздрава.

Он также отметил, что министерство ведет мониторинг за ценами на лекарственные средства. В каждом регионе созданы специальные группы при акиматах, которые следят, чтобы лекарства продавали по установленным предельным ценам.

Кроме того, к борьбе со спекулянтами на ранке подключилась полиция. Как отметил Алексей Цой, некоторые недобросовестные сотрудники аптек искусственно создали дефицит лекарств, торгуя ими из-под полы по завышенным ценам.

Только за 6 июля в полицию доставлены 46 человек, у которых было изъято 20 864 упаковок лекарственных средств, в том числе по 2600 упаковок глюкозы и ферсинола, 1200 - ацетилсалициловой кислоты, 654 упаковки парацетамола.

Мы видим спекулятивные продажи, и это же создает ажиотаж на рынке. Очень важно, чтобы наши граждане сейчас стали социально активными и поддерживали нас в социальных сетях. Самое главное, они выражают недовольство тем людям, которые перепродают данные лекарственные средства, пользуясь тем, что наши граждане оказались в таких условиях. Эта работа будет проводиться", - подчеркнул Алексей Цой.

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