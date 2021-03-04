Система Orphus

Процесс добровольный: санврачи Алматы продолжают ревакцинацию от коронавируса

03.03.2021 22627
Процесс добровольный: санврачи Алматы продолжают ревакцинацию от коронавируса
Алматы. 3 марта. Kazakhstan Today - В Алматы проводится ревакцинация сотрудников санитарно-эпидемиологической службы от коронавируса. Второй компонент вакцины "Спутник V" получили специалисты департамента санитарно-эпидемиологического контроля, передает Kazakhstan Today. 
 
За создание коллективного иммунитета выступает ведущий специалист ДСЭК Алматы Бахыт Айкимбаева. Эпидемиолог в повседневной работе занимается вопросами вакцинации населения, поэтому решила сделать прививку от коронавируса. 
 

Процесс вакцинации добровольный. Мы, сотрудники санэпидконтроля входим в приоритетную группу - "зону риска", которую вакцинация ждала в начале февраля. Сегодня получили второй компонент "Спутника V". Пока чувствую себя хорошо, в прошлый раз была легкая ломота в мышцах, медики сказали, что после второй прививки самочувствие будет легче", - сказала Бахыт Айкимбаева.

 
Ревакцинация прошла в 1 городской поликлинике Алматы. Перед прививкой санврачи прошли осмотр у врача, затем получили вакцину, после чего на протяжении 30 минут находились под наблюдением. 

Напомним, в Казахстане с 1 февраля ведется вакцинация от коронавируса. Ранее сообщалось, что в Казахстане не зарегистрировано неблагоприятных проявлений от "Спутник V". Кроме того, Минздрав сформировал прогноз эпидситуации с учетом вакцинации.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая