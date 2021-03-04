Процесс добровольный: санврачи Алматы продолжают ревакцинацию от коронавируса

За создание коллективного иммунитета выступает ведущий специалист ДСЭК Алматы Бахыт Айкимбаева. Эпидемиолог в повседневной работе занимается вопросами вакцинации населения, поэтому решила сделать прививку от коронавируса.
Процесс вакцинации добровольный. Мы, сотрудники санэпидконтроля входим в приоритетную группу - "зону риска", которую вакцинация ждала в начале февраля. Сегодня получили второй компонент "Спутника V". Пока чувствую себя хорошо, в прошлый раз была легкая ломота в мышцах, медики сказали, что после второй прививки самочувствие будет легче", - сказала Бахыт Айкимбаева.
Ревакцинация прошла в 1 городской поликлинике Алматы. Перед прививкой санврачи прошли осмотр у врача, затем получили вакцину, после чего на протяжении 30 минут находились под наблюдением.
Напомним, в Казахстане с 1 февраля ведется вакцинация от коронавируса. Ранее сообщалось, что в Казахстане не зарегистрировано неблагоприятных проявлений от "Спутник V". Кроме того, Минздрав сформировал прогноз эпидситуации с учетом вакцинации.
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