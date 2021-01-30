Нур-Султан. 29 января. Kazakhstan Today - Весь процесс вакцинации от коронавируса в Казахстане будут записывать на видео, передает Kazakhstan Today.

Камерами оснастят все специальные процедурные кабинеты. Они откроются при городских и районных больницах. В Карагандинской области, к примеру, таких 115, сообщает телеканал " Астана ".

Как рассказали в службе общественного здоровья, после осмотра врача и письменного согласия, получатель антиковидной прививки пройдет на укол и получит его перед объективом камеры. На всякий случай предусмотрена зона поствакцинального наблюдения и зона неотложной медпомощи.

Первым пулом идут медработники инфекционных стационаров, реанимаций, приёмных покоев и организации первичной медико-санитарной помощи, сотрудники скорой помощи и сотрудники санитарно-эпидемиологической службы. Это первый этап вакцинации, который должен пройти в феврале. В марте у нас будут проходить вакцинацию педагоги", - сказала руководитель службы общественного здоровья управления здравоохранения Карагандинской области Бибигуль Тулегенова.

В день каждый такой процедурный кабинет будет принимать по 60 человек. А вот ПЦР-тесты и анализы на антитела в них делать не будут. К слову, в Карагандинской области на антиковидные прививочные пункты потратили более 180 миллионов тенге. Почти вся сумма ушла на термоконтейнеры для вакцины.

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