Система Orphus

ПЦР-тесты для прилетающих на родину казахстанцев могут стать платными

18.03.2021 13555
ПЦР-тесты для прилетающих на родину казахстанцев могут стать платными
Алматы. 18 марта. Kazakhstan Today - ПЦР-тесты для прилетающих на родину казахстанцев могут стать платными. Их хотят включить в стоимость путевки. Об этом Первому каналу "Евразия" сообщили в Министерстве здравоохранения, передает Kazakhstan Today.
 
Вопрос будет вынесен на обсуждение комиссии. Пойти на такой шаг вынуждает халатность туристов. Многие продолжают игнорировать сдачу ПЦР-тестов до прилета в Казахстан. Тем самым подвергают опасности себя и других.
 
Динара Ельбаева - одна из тех, кто после затяжной пандемии решился отдохнуть за рубежом. Отпуск девушка провела на Мальдивских островах. А за несколько суток до вылета на родину сдала ПЦР-тест в отеле. Говорит: прежде всего это ради собственной безопасности и безопасности окружающих.
 

Чтобы назад вернуться, нам также пришлось сдать тест, сдавали на месте в отеле за 72 часа до вылета. Обратный ПЦР-тест мы сдавали, вышло 100 долларов, порядка 42 000 тенге, то есть разница очевидная. Не было страшно лететь, отпуск был долгожданный", - сказала жительница города Динара Ельбаева.

 
Но зачастую туристы правила намеренно игнорируют, говорят чиновники. Тесты за рубежом недешевые. Только за прошлые сутки в Казахстан прилетели больше 3500 пассажиров. У 211 человек справок при себе не было. COVID-19 соотечественников уже не пугает, говорят туроператоры. С открытия туристических маршрутов с августа прошлого года за рубежом отдохнули уже 95 000 казахстанцев. В топ стран для путешествий вошли ОАЭ, Египет, Мальдивы и Шри-Ланка. В некоторых государствах пройти ПЦР-тесты можно даже бесплатно.
 
По сравнению с прошлым годом в феврале - марте туристический поток значительно увеличился. "Если за весь январь мы продали порядка 10 туров, то в феврале это было в два раза больше. Есть страны, отели, например Эмираты, чтобы привлечь туристов, делают бесплатно ПЦР-тесты", - говорит руководитель турфирмы Наталья Вайншток.
 
В Казахстане тесты для прилетающих без справок делают за государственный счет. Это 8000 тенге на человека. За полгода из бюджета потратили больше 360 млн тенге, плюс ко всему питание и проживание в отеле. Сумма в итоге - внушительная. Учитывая, что поток туристов продолжает расти, чиновники уже ищут выход из ситуации. Вполне возможно, что в скором времени платными тесты могут стать уже для всех.
 
В настоящее время совместно с министерствами культуры и спорта, индустрии и инфраструктурного развития и НПП "Атамекен" прорабатывается вопрос по включению ПЦР-исследования в стоимость туристической путевки при въезде в страну, сообщили в комитете санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК.
 
Как скоро вступят в силу новые правила и вступят ли вообще, пока говорить рано. А вот некоторые страны вводят новые инструкции для туристов. Например, с 15 марта вылетающие на отдых в Турцию должны заполнить электронную анкету на сайте. Сделать это нужно за 72 часа до прилета. Без заполненной формы туриста не допустят на рейс.

Как сообщили в Ассоциации туроператоров Казахстана, принято решение ввести обязательное наличие справки о прохождении туристом ПЦР-тестирования, сделанным не более чем за 72 часа до вылета в Казахстан. Правило вступает в силу с 20 марта этого года, пишет Tengrinews.kz.

Туристы, не предоставившие справку о прохождении ПЦР-тестирования с отрицательным результатом, не будут допущены к вылету в Казахстан. Правило будет обязательно для всех туристических рейсов, вылетающих из Египта, ОАЭ, Мальдивской Республики, Шри-Ланки и Турции во все города Казахстана. Письма-распоряжения уже направлены во все авиакомпании, выполняющие перелеты по указанным направлениям.

Наша главная задача сегодня - предоставить не только комфортные, но и безопасные путешествия для казахстанцев. Мы рады, что сейчас вновь появляется все больше возможностей для увеличения количества туристических направлений, однако важно, чтобы, путешествуя, вы были защищены", - отметила президент ассоциации туроператоров Казахстана Инна Рей.

 
Как сообщалось ранее, на сегодняшний день возобновлено авиасообщение с 14 странами, число рейсов увеличено до 95 рейсов в неделю. Наибольшее количество прибывающих пассажиров приходится на города Нур-Султан и Алматы. За период с 6 октября пересекли границу более миллиона человек. Протестировано 203 тыс. человек, выявлено 1042 больных. 
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая