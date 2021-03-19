Алматы. 18 марта. Kazakhstan Today - ПЦР-тесты для прилетающих на родину казахстанцев могут стать платными. Их хотят включить в стоимость путевки. Об этом Первому каналу " Евразия " сообщили в Министерстве здравоохранения, передает Kazakhstan Today.

Вопрос будет вынесен на обсуждение комиссии. Пойти на такой шаг вынуждает халатность туристов. Многие продолжают игнорировать сдачу ПЦР-тестов до прилета в Казахстан. Тем самым подвергают опасности себя и других.

Динара Ельбаева - одна из тех, кто после затяжной пандемии решился отдохнуть за рубежом. Отпуск девушка провела на Мальдивских островах. А за несколько суток до вылета на родину сдала ПЦР-тест в отеле. Говорит: прежде всего это ради собственной безопасности и безопасности окружающих.

Чтобы назад вернуться, нам также пришлось сдать тест, сдавали на месте в отеле за 72 часа до вылета. Обратный ПЦР-тест мы сдавали, вышло 100 долларов, порядка 42 000 тенге, то есть разница очевидная. Не было страшно лететь, отпуск был долгожданный", - сказала жительница города Динара Ельбаева.

Но зачастую туристы правила намеренно игнорируют, говорят чиновники. Тесты за рубежом недешевые. Только за прошлые сутки в Казахстан прилетели больше 3500 пассажиров. У 211 человек справок при себе не было. COVID-19 соотечественников уже не пугает, говорят туроператоры. С открытия туристических маршрутов с августа прошлого года за рубежом отдохнули уже 95 000 казахстанцев. В топ стран для путешествий вошли ОАЭ, Египет, Мальдивы и Шри-Ланка. В некоторых государствах пройти ПЦР-тесты можно даже бесплатно.

По сравнению с прошлым годом в феврале - марте туристический поток значительно увеличился. "Если за весь январь мы продали порядка 10 туров, то в феврале это было в два раза больше. Есть страны, отели, например Эмираты, чтобы привлечь туристов, делают бесплатно ПЦР-тесты", - говорит руководитель турфирмы Наталья Вайншток.

В Казахстане тесты для прилетающих без справок делают за государственный счет. Это 8000 тенге на человека. За полгода из бюджета потратили больше 360 млн тенге, плюс ко всему питание и проживание в отеле. Сумма в итоге - внушительная. Учитывая, что поток туристов продолжает расти, чиновники уже ищут выход из ситуации. Вполне возможно, что в скором времени платными тесты могут стать уже для всех.

В настоящее время совместно с министерствами культуры и спорта, индустрии и инфраструктурного развития и НПП "Атамекен" прорабатывается вопрос по включению ПЦР-исследования в стоимость туристической путевки при въезде в страну, сообщили в комитете санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК.

Как скоро вступят в силу новые правила и вступят ли вообще, пока говорить рано. А вот некоторые страны вводят новые инструкции для туристов. Например, с 15 марта вылетающие на отдых в Турцию должны заполнить электронную анкету на сайте. Сделать это нужно за 72 часа до прилета. Без заполненной формы туриста не допустят на рейс.





Как сообщили в Ассоциации туроператоров Казахстана, принято решение ввести обязательное наличие справки о прохождении туристом ПЦР-тестирования, сделанным не более чем за 72 часа до вылета в Казахстан. Правило вступает в силу с 20 марта этого года, пишет Tengrinews.kz





Туристы, не предоставившие справку о прохождении ПЦР-тестирования с отрицательным результатом, не будут допущены к вылету в Казахстан. Правило будет обязательно для всех туристических рейсов, вылетающих из Египта, ОАЭ, Мальдивской Республики, Шри-Ланки и Турции во все города Казахстана. Письма-распоряжения уже направлены во все авиакомпании, выполняющие перелеты по указанным направлениям.





Наша главная задача сегодня - предоставить не только комфортные, но и безопасные путешествия для казахстанцев. Мы рады, что сейчас вновь появляется все больше возможностей для увеличения количества туристических направлений, однако важно, чтобы, путешествуя, вы были защищены", - отметила президент ассоциации туроператоров Казахстана Инна Рей.

Как сообщалось ранее, на сегодняшний день возобновлено авиасообщение с 14 странами , число рейсов увеличено до 95 рейсов в неделю. Наибольшее количество прибывающих пассажиров приходится на города Нур-Султан и Алматы. За период с 6 октября пересекли границу более миллиона человек. Протестировано 203 тыс. человек, выявлено 1042 больных.

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